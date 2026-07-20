به گزارش خبرنگار مهر، حسینی طلب صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مهارت و به میزبانی سالن جلسات فنی و حرفهای استان سمنان اعلام کرد: در این هفته برنامه های مختلفی در سراسر استان سمنان تدارک دیده شده که این برنامهها از ۳۱ تیرماه با حضور خانواده فنی و حرفهای در گلزار شهدای مرکز استان آغاز می شود.
وی با بیان اینکه در شهرستانهای هشت گانه استان سمنان هم حضور خانواده فنی و حرفه ای در گلزارهای شهدا را همزمان با نخستین روز از هفته مهارت خواهیم داشت، افزود: ویژه برنامه محوری صبح سی و یکم تیرماه در امام زاده یحیی(ع) سمنان با هدف تجدید بیعت با شهدا و به خصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز می شود.
مدیرکل فنی و حرفهای استان سمنان با بیان اینکه روز ششم مردادماه روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای ویژه برنامه محوری دیدار با خانواده شهدا در هشت شهرستان استان برنامه ریزی شده است، گفت: برنامههای مرتبط با این هفته در کارگروه مهارت آموزی استان سمنان در استانداری نیز مورد برنامه ریزی و تصویب قرار گرفته است.
حسنی طلب با بیان اینکه برترینهای مهارت آموزی استان سمنان در یکسال اخیر در یکی از همین رویدادهای محوری در استانداری سمنان تجلیل می شوند، گفت: بنا است در این برنامه حامیان آموزش فنی و حرفهای و مهارت آموزی استان سمنان هم تقدیر شوند.
وی با بیان اینکه گردهمایی خانواده بزرگ فنی و حرفه ای نیز از جمله دیگر برنامههای هفته فنی و حرفه ای در استان سمنان خواهد بود، افزود: کارکنان نمونه فنی و حرفهای استان که طی یکسال اخیر موفقیتهای خوبی را کسب کرده اند، قرار است در این ویژه برنامه تقدیر شوند.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان سمنان با بیان اینکه حضور در نمازجمعه تحت عنوان میعادگاه عاشقان الله دیگر برنامه ای است که از سوی فنی و حرفهای استان طی هفته مهارت برگزار میشود، بیان کرد: این رویداد در روز دوم مردادماه در هشت شهرستان استان سمنان اجرا و مدیران فنی و حرفه ای گزارش عملکردی به مردم میدهند.
حسنی طلب با بیان اینکه دیدار با نماینده ولی فقیه در مرکز استان و ائمه جمعه در دیگر شهرهای استان سمنان ویژه برنامه دیگر هفته مهارت در استان است، گفت: در این دیدارها هم گزارش عملکردی فنی و حرفه ای در استان طی یکسال اخیر ارائه خواهد شد.
وی همچنین در ادامه صحبت های خود ادامه داد: رویدادهای فرهنگی و هنری، آموزشی و تبیینی، همایش ها و رویدادهای ورزشی و ... از جمله دیگر برنامه های هفته مهارت در استان سمنان است.
مدیرکل فنی و حرفه ای استان سمنان با بیان اینکه تربیت نیروی کار آینده هر استان رسالت ادارات کل فنی و حرفهای است، تاکید کرد: آموزش های مهارتی و فنی و حرفهای مهمترین ماموریت ما برای تضمین نیروی کار مورد نیاز صنایع و تولیدگران و خدمات و ... است.
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