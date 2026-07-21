وقوع رعدوبرق و خطر سیلاب در نواحی مرکزی، جنوبی و کوهستانی اردبیل

مجید کوهی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، از امروز تا ظهر فردا، آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا نیمهابری همراه با وزش باد خواهد بود که در نواحی جنوبی و مرکزی، گاهی با سرعت تند برآورد میشود.
وی افزود: از روز چهارشنبه، تا پایان هفته جاری، ضمن رشد تدریجی و نسبتاً قابلتوجه دمای هوا و عبور موجی کوتاهمدت از استان، در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش پوشش ابر و ریزش باران بهصورت رگبار و آذرخش دور از انتظار نیست؛ عمده این بارشها در بخشهای مرکزی، جنوبی و ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به نوع بارندگی، وقوع پدیدههای خطرناک جوی همچون سیلاب ناگهانی در مناطق کوهستانی، قابل پیشبینی خواهد بود.
کوهی ادامه داد: از روز شنبه، جو استان پایدار شده و ضمن بالا رفتن محسوس دما، هوای گرمی برای ابتدای هفته آینده انتظار میرود.
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