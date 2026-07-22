هزینه ۱۰۵ میلیاردی استقلال برای جذب دو بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر آماده میکند که پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه همچنان بسته است و آبیپوشان تا زمان رفع این مشکل، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را ندارند. با این وجود، مدیران استقلال فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات را متوقف نکردهاند و روز گذشته (سهشنبه ۳۰ تیر) با نهایی کردن مذاکرات، بهرام گودرزی و محمد خلیفه، دو بازیکن فصل گذشته آلومینیوم اراک را به خدمت گرفتند.
باشگاه استقلال برای دریافت رضایتنامه این دو بازیکن، مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان به باشگاه آلومینیوم اراک پرداخت کرده است؛ رقمی که صرفاً بابت انتقال این دو بازیکن پرداخت شده و جدا از مبالغ قرارداد شخصی گودرزی و خلیفه با استقلال است. این موضوع نشان میدهد آبیپوشان با وجود بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی و ناتوانی در ثبت رسمی قرارداد خریدهای جدید، هزینه قابل توجهی را برای تقویت ترکیب خود متحمل شدهاند.
استقلال علاوه بر حضور در لیگ برتر و جام حذفی، نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا هم است و اعضای این تیم امیدوارند که پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه زودتر از موعد باز شود تا آبی ها بتوانند از بازیکنان جدید خود از ابتدای فصل جدید استفاده کنند.
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