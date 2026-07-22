جدیدترین اخبار تیم فوتبال استقلال؛ امیدواری به بازگشت یک بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به علت بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال اظهار داشت: همان‌طور که اطلاع دارید، پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه به دلیل چند پرونده و فسخ یک‌طرفه قراردادها در دوره‌های گذشته و پیش از حضور هیئت‌مدیره فعلی بسته شد. در این مدت هر کدام از اعضای باشگاه به سهم خود تلاش کردند تا این موضوع را مدیریت کرده و روند آن را به تأخیر بیندازند.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع این محرومیت گفت: دو مرتبه درخواست صدور دستور موقت را ارائه کردیم اما متأسفانه با این درخواست موافقت نشد. طی چند ماه گذشته نیز همکاری خود را با یک وکیل برجسته ایتالیایی آغاز کردیم و او از همان ابتدا نسبت به نتیجه پرونده ابراز امیدواری داشت. در این مدت پیشرفت‌های خوبی در روند پرونده حاصل شد و مدارک و مستندات مناسبی نیز برای دفاع از حقوق باشگاه جمع‌آوری شد.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال درباره علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده نیز اظهار کرد: دلیل اصلی این تأخیر، درخواست فیفا برای در اختیار داشتن زمان بیشتر به منظور ارائه دفاعیات و استدلال‌های خود به دادگاه بود که حدود دو هفته زمان برد. همین موضوع باعث شد روند رسیدگی طولانی‌تر شود. در نهایت نیز دو روز پیش دفاعیات فیفا به دادگاه ارائه شد و اکنون منتظر تصمیم نهایی دادگاه هستیم.

تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تکلیف پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال مشخص خواهد شد، گفت: با توجه به شرایط موجود، انتظار داریم درباره درخواست دستور موقت باشگاه ظرف چهار تا پنج روز آینده رأی صادر شود. البته اگر دادگاه با این درخواست موافقت نکند، به این معنا نیست که استقلال در پنجره‌های بعدی نیز حتماً با محرومیت مواجه خواهد بود، زیرا اصل پرونده همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است. اما اگر در این مقطع دستور موقت صادر نشود، عملاً استقلال فرصت استفاده از پنجره نقل‌وانتقالات فعلی را از دست خواهد داد.

وی همچنین درباره وضعیت قرارداد داکنز نازون و یاسر آسانی و علت فسخ همکاری با این دو بازیکن اظهار داشت: بر اساس نظر وکلای باشگاه، برای اینکه قرارداد این دو بازیکن از نظر حقوقی اعتبار لازم را داشته باشد، ضروری بود که آنها به ایران سفر کرده و پیش‌قراردادهای خود را به صورت حضوری امضا کنند. این موضوع درباره هر دو بازیکن مطرح بود و بر همین اساس تصمیمات لازم اتخاذ شد. تمامی تعهدات مالی باشگاه نسبت به بازیکنان خارجی در فصل گذشته انجام شده است. در مورد فصل جدید اما شرایط متفاوت بود. برخی بازیکنان، از جمله منیر، اعلام کردند که قصد بازگشت به ایران را ندارند و این موضوع بیشتر به مسائل شخصی آنها مربوط می‌شد. باشگاه نیز طبیعتاً شرایط شخصی بازیکنان را درک می‌کند.

تاجرنیا با اشاره به وضعیت یاسر آسانی اظهار داشت: آسانی به ایران آمد و حتی در تمرینات تیم هم شرکت کرد، اما یکی از دغدغه‌های باشگاه این بود که پیش از پرداخت مبلغ پیش‌قرارداد، از ادامه همکاری او اطمینان حاصل شود. با توجه به بندی که در قرارداد این بازیکن وجود داشت، باشگاه به دنبال این بود که پس از پرداخت پیش‌پرداخت، دیگر با فسخ احتمالی قرارداد از سوی بازیکن مواجه نشود. در همین زمینه اختلافاتی میان باشگاه و وکیل این بازیکن به وجود آمد که در نهایت باعث شد آسانی ایران را ترک کرده و بحث فسخ قرارداد را مطرح کند.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که این پرونده با توافق حل شود و افزود: خوشبختانه فسخ قرارداد هنوز به صورت رسمی ثبت نشده است و با توجه به ارتباطات و مذاکراتی که وجود دارد، همچنان امیدوار هستیم آسانی بار دیگر به ایران بازگردد و بتوانیم تعهدات دو طرف را عملی کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره مشکلات مالی باشگاه نیز تصریح کرد: هم در آن مقطع و هم اکنون، منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات بازیکنان آماده بوده و به هیچ عنوان مشکل استقلال بدهی مالی نبوده است. برای مثال، باشگاه هیچ بدهی معوقی به داکنز نازون ندارد.

تاجرنیا در ادامه درباره علت پرداخت نشدن مبالغ برخی بازیکنان خارجی گفت: تمام تصمیماتی که در این خصوص گرفته شد، با مشورت وکلای باشگاه بود. نظر حقوقی آنها این بود که اگر شرایط کشور به گونه‌ای است که بازیکن می‌تواند برای دریافت مطالبات خود به ایران سفر کند، باید شخصاً حضور پیدا کرده و مبلغ خود را دریافت کند. اگر هم بازیکن به دلیل شرایط موجود حاضر به سفر به ایران نیست، دلیلی برای پرداخت پیش‌پرداخت به فردی که خارج از کشور حضور دارد، وجود ندارد. بر همین اساس نیز بارها از بازیکنان خواستیم به ایران بیایند.

وی با اشاره به حضور آشورماتوف در ایران خاطرنشان کرد: آشورماتوف به ایران آمد، پیش‌پرداخت خود را دریافت کرد و اکنون نیز پس از پشت سر گذاشتن مسائل پزشکی، در اختیار تیم قرار خواهد گرفت. درباره آسانی و سایر بازیکنان خارجی نیز همین رویه وجود داشت، اما طبیعی است که باشگاه نمی‌تواند پیش‌پرداخت فصل جدید را به بازیکنی که خارج از ایران حضور دارد، پرداخت کند.

وی درباره تغییرات اخیر در هیئت‌مدیره استقلال اظهار داشت: تغییری که در هیئت‌مدیره رخ داد، به دلیل غیبت‌های طولانی‌مدت مجتبی فریدونی در جلسات بود و بر همین اساس، جایگزینی او در دستور کار قرار گرفت. همچنین با نظر مدیریت هلدینگ و با مشورت بنده، یک جابه‌جایی دیگر نیز انجام شد. این تغییرات به هیچ عنوان به معنای استعفا نبوده و صرفاً یک جابه‌جایی و تغییر در ترکیب مدیریتی باشگاه محسوب می‌شود.

تاجرنیا در خصوص طولانی شدن روند انتخاب مدیرعامل جدید استقلال نیز گفت: من هم با این موضوع موافقم که تعیین تکلیف مدیرعاملی باشگاه زمان‌بر شده است و خودم نیز مشتاق هستم که هرچه زودتر این مسئولیت را واگذار کنم، اما روند انتخاب مدیرعامل تابع مقررات هلدینگ است.

وی در تشریح این روند افزود: بر اساس ضوابط هلدینگ، مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه باید ابتدا در کمیته انتصابات تأیید شود. تاکنون چهار گزینه را برای این سمت معرفی کرده‌ایم، اما هر بار به دلایل مختلف مورد تأیید کمیته قرار نگرفتند. به اعتقاد من، دلیل اصلی این موضوع شرایط خاص استقلال در فصل گذشته بود و دوستان در کمیته انتصابات تمایلی به ایجاد تغییر در ثبات مدیریتی باشگاه در آن مقطع نداشتند.

رئیس هیئت‌مدیره استقلال ادامه داد: اکنون که فصل گذشته به پایان رسیده و دو عضو جدید نیز به هیئت‌مدیره اضافه شده‌اند، در نخستین جلسه هیئت‌مدیره که اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد، موضوع انتخاب مدیرعامل جدید را در دستور کار قرار خواهیم داد.

تاجرنیا با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مدیرعامل استقلال خاطرنشان کرد: امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد. همچنین مجمع عمومی سالانه باشگاه را نیز پیش رو داریم و امیدواریم استقلال فصل جدید را با مدیرعامل جدید آغاز کند. در نهایت نیز امیدوارم هر تصمیمی که گرفته می‌شود، به سود باشگاه باشد و هواداران از روند مدیریتی استقلال رضایت داشته باشند.