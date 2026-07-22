به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی جدایی مجتبی فریدونی از جمع هیئت مدیره باشگاه استقلال او با انتشار متنی در فضای مجازی از هواداران این تیم خداحافظی کرد و نقش هیئت مدیره در این باشگاه را تشریفاتی دانست.

فریدونی در صفحه مجازی خود نوشت: «با درود به هواداران عاشق و متعصب استقلال در خردادماه سال گذشته که افتخار عضویت در هیأت مدیره این باشگاه بزرگ نصیبم شد گفتم که بدون وابستگی به لابی‌های سیاسی یا سفارش‌های جناحی و صرفاً بر اساس سوابق مدیریتی و تحصیلاتی‌ام به‌استقلال آمده ام و با خود عهد بستم تا زمانی بمانم که حضورم منشأ اثر باشد و هر زمان احساس کنم تأثیرگذاری لازم را ندارم، برای رفتن درنگ نکنم.

امروز با صراحت اعلام می‌کنم که ساختار حاکم بر اداره باشگاه و تمرکز مطلق اختیارات (تجمیع هم‌زمان سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و نماینده تام‌الاختیار هلدینگ در یک شخص)، سیستم را از اساس بی‌نیاز از خرد جمعی و نظرات کارشناسی سایر اعضا کرده و نقش هیأت مدیره بیشتر تشریفاتی است.

مدتی با عدم حضور در جلسات منتظر واکنشی از سوی باشگاه یا هلدینگ بودم، اما فقدان پیگیری‌ها ثابت کرد که این سیستم قائم به‌ شخص است.

اگرچه پیش از این نیز بن‌بست این مدل مشخص بود، اما برای پرهیز از عافیت‌طلبی تا حصول یقین میدان را خالی نکردم. تاکید می‌کنم این کناره‌گیری یک تصمیم تماماً شخصی و خودخواسته بوده که از مدت‌ها قبل و بر اساس اصول حرفه‌ای خودم گرفته شده است و حاصل هیچ‌گونه تغییر یا جابه‌جایی از بالا و از سوی هلدینگ خلیج فارس نیست.

وقتی یقین پیدا کردم حضورم نه به صلاح شأن حرفه‌ای خودم است و نه منفعتی برای استقلال دارد، ماندن بیشتر را جایز ندانستم.»