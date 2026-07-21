به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان همچنان با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود مواجه هستند و به همین دلیل، فعلاً امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارند.

با این وجود، مدیران باشگاه استقلال فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات را متوقف نکرده‌اند و در همین راستا با بهرام گودرزی، مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراک، به توافق رسیده و با این بازیکن قرارداد امضا کرده‌اند. همچنین محمد خلیفه نیز دیگر خرید احتمالی آبی‌ها برای فصل آینده محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، باشگاه استقلال قرارداد محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی را نیز تمدید کرده است تا نشان دهد مدیران این باشگاه، همزمان با تلاش برای رفع مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی، روند فعالیت خود در نقل‌وانتقالات و تقویت تیم برای فصل جدید را ادامه می‌دهند.

محمد مومنی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آماده سازی این تیم برای حضور در فصل جدید و همچنین بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها اظهار داشت: استقلال در مسیری قرار گرفته که شاید مدیران فعلی هیچ دخل و تصرفی در به وجود آمدن آن نداشته‌اند، اما وظیفه مدیریت باشگاه حکم می‌کند که با جدیت این موضوع را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر پنجره نقل‌وانتقالاتی باز شود و باشگاه بتواند بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند.

مومنی ادامه داد: فکر می‌کنم علی تاجرنیا اهتمام ویژه‌ای برای حل این موضوع دارد و تلاش مضاعفی انجام می‌دهد تا مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی برطرف شود. شاید مدیریت فعلی در به وجود آمدن این شرایط مقصر نباشد، اما هواداران از آنها انتظار دارند بهترین عملکرد را داشته باشند.

هواداران باید پشت مدیریت استقلال باشند

پیشکسوت استقلال درباره فراخوان برخی هواداران برای تجمع اعتراضی نیز گفت: طی روزهای گذشته در فضای مجازی بحث تجمع مطرح شده اما به نظر من این کار هیچ دردی از استقلال دوا نمی‌کند. بهتر است هواداران پشت مدیریت باشگاه باشند و از آنها حمایت کنند تا مدیران بتوانند با پشتوانه هواداران راحت‌تر وظایف خود را انجام دهند و در نهایت خروجی مثبتی برای استقلال رقم بخورد.

وی افزود: اعتراض در شرایط فعلی فقط کار را سخت‌تر می‌کند و نتیجه خاصی هم نخواهد داشت. هواداران باید همراه مدیریت باشند، نه اینکه با ایجاد فضای منفی شرایط را دشوارتر کنند. مدیریت فعلی استقلال در وضعیت کنونی نباید تحت فشار و انرژی منفی قرار بگیرد، زیرا در این صورت اداره باشگاه سخت‌تر خواهد شد. برخی تصور می‌کنند با فشار می‌توان مدیران را وادار به انجام کارها کرد، اما افرادی که در فوتبال فعالیت می‌کنند به خوبی می‌دانند چه مسئولیتی دارند و باید چه تصمیماتی بگیرند.

نقد به تاجرنیا وارد است اما او برگ برنده این روزهای استقلال است

مومنی با تمجید از رئیس هیئت مدیره استقلال عنوان کرد: به نظر من علی تاجرنیا بزرگ‌ترین برگ برنده این روزهای باشگاه استقلال است، زیرا باشگاه از لحاظ منابع مالی دغدغه‌ای ندارد و این یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود. البته ممکن است درباره شیوه مدیریت و برخی تصمیمات نقدهایی وجود داشته باشد، اما از نظر مالی استقلال شرایط خوبی دارد.

از دست دادن بازیکنان خارجی به استقلال ضربه می زند

پیشکسوت استقلال در ارزیابی عملکرد خارجی‌های فصل گذشته خاطرنشان کرد: یاسر آسانی و منیر الحدادی بازیکنان قابل قبولی بودند و می‌توانستند به استقلال کمک کنند، اما جوئل کوجو و داکنز نازون به نظر من در حد حضور در استقلال نبودند و افرادی که آنها را جذب کردند باید پاسخگو باشند. با این حال منیر می‌توانست کمک زیادی به استقلال کند و از دست دادن او اتفاق خوبی نبود. همچنین حفظ آسانی هم می‌توانست به سود تیم باشد.

وی ادامه داد: نمی‌دانم دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داده و باشگاه چه اقداماتی انجام داده یا نداده است، اما این دو بازیکن می‌توانستند نقش مهمی در استقلال داشته باشند؛ به‌ویژه حالا که باشگاه با پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته روبه‌رو است، حفظ آنها می‌توانست شرایط را برای کادر فنی آسان‌تر کند. البته احساس می‌کنم شاید توقعات مالی این بازیکنان بیش از حد معمول بوده و باشگاه نتوانسته خواسته‌های آنها را برآورده کند.

از چشمی انتظار می رود که قراردادش را تمدید کند

مومنی درباره وضعیت تمدید قرارداد روزبه چشمی نیز گفت: انتظار هواداران و پیشکسوتان این است که روزبه چشمی هرچه زودتر قراردادش را تمدید کند. او سال‌هاست در استقلال حضور دارد و همیشه جزو نخستین نفراتی بود که قراردادش را تمدید می‌کرد، اما این بار هنوز این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: به نظر من روزبه باید از همه پیش‌قدم‌تر باشد. او بازیکن باتجربه و از خانواده استقلال است و به اعتقاد من جایی بهتر از استقلال برای او وجود ندارد. بهتر است هرچه سریع‌تر قراردادش را تمدید کند تا سایر بازیکنان جوان نیز به احترام او و با الگو گرفتن از رفتار او قراردادهای خود را نهایی کنند. بازیکنان بزرگ در چنین شرایطی باید عصای دست مدیریت باشگاه باشند و با همکاری خود به بازگشت آرامش به استقلال کمک کنند، نه اینکه صرفاً به دنبال دریافت مبالغ هنگفت باشند.

رضاییان طبیعی است که قرارداد زیادی درخواست کند

پیشکسوت استقلال در پایان درباره وضعیت رامین رضاییان گفت: جام جهانی فرصت بسیار خوبی برای رامین رضاییان بود تا توانایی‌هایش را بیش از گذشته نشان دهد. او در سال‌های پایانی دوران فوتبال خود قرار دارد و طبیعی است که بخواهد بهترین قرارداد ممکن را داشته باشد، اما از آنجا که گفته می شود که او با استقلال قرارداد دارد، از نظر قانونی امکان افزایش قراردادش وجود ندارد، مگر اینکه هیئت مدیره باشگاه برای او متممی در نظر بگیرد و مدیران بالادستی نیز با آن موافقت کنند. در غیر این صورت، بعید می‌دانم افزایش قرارداد بتواند خواسته‌های او را برآورده کند.