به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، تاکنون موفق به جذب بازیکن جدیدی نشده‌اند. استقلال تا زمان نگارش این گزارش تنها قرارداد محمدحسین اسلامی را تمدید کرده و پیش‌بینی می‌شود علیرضا کوشکی نیز طی روزهای آینده دومین بازیکنی باشد که قراردادش را با این باشگاه تمدید می‌کند.

استقلال که در فصل گذشته از چندین بازیکن خارجی بهره می‌برد، اکنون تنها جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف، دو ملی‌پوش ازبکستانی، را در اختیار دارد و سایر بازیکنان خارجی این تیم از جمع آبی‌ها جدا شده‌اند. در میان بازیکنان جداشده، یاسر آسانی، ملی‌پوش آلبانی، و داکنز نازون مهاجم تیم ملی هائیتی، همچنان عضو تیم‌های ملی کشورهای خود بودند و سایر بازیکنان خارجی استقلال جایگاهی در تیم‌های ملی نداشتند.

پس از وقوع جنگ در کشور و تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر، شرایط برای برخی از بازیکنان خارجی استقلال تغییر کرد. یاسر آسانی که یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی آلبانی محسوب می‌شد، در آستانه دیدارهای پلی‌آف انتخابی جام جهانی از فهرست تیم ملی کشورش کنار گذاشته شد و جایگاه خود را از دست داد. داکنز نازون نیز که همواره یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم ملی هائیتی بود، در آستانه جام جهانی افت محسوسی را تجربه کرد و حتی در این رقابت‌ها نیز نتوانست عملکرد همیشگی خود را به نمایش بگذارد.

بر همین اساس، گفته می‌شود یاسر آسانی و داکنز نازون در کنار منیر الحدادی، با توجه به شرایط جنگی ایجادشده در ایران و نگرانی از به خطر افتادن جایگاهشان در تیم‌های ملی، تصمیم به فسخ قرارداد خود با استقلال گرفته‌اند.

در کنار این موضوع، یکی دیگر از دلایل نارضایتی بازیکنان خارجی استقلال، پرداخت نشدن کامل مطالبات مالی آنها بوده است. این بازیکنان هنوز تمامی دریافتی‌های خود را از باشگاه دریافت نکرده‌اند و همین مسئله نیز موجب دلخوری و نارضایتی آنها شده و در تصمیم‌شان برای قطع همکاری با استقلال بی‌تأثیر نبوده است.

حال باشگاه استقلال که در سال‌های اخیر بارها با پرونده‌های مختلف در کمیته‌های انضباطی فیفا و مراجع بین‌المللی مواجه بوده، باید خود را برای احتمال طرح شکایت‌های جدید از سوی برخی از این بازیکنان نیز آماده کند؛ اتفاقی که می‌تواند دردسرهای تازه‌ای برای آبی‌پوشان ایجاد کند، به‌ویژه در شرایطی که این تیم یکی از نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا خواهد بود.