به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی درباره روند تمدید قرارداد برخی بازیکنان پرسپولیس اظهار کرد: ما یک سقف مشخص برای بازیکنان ملیپوشی که در جام جهانی حضور داشتند در نظر گرفتهایم. بر همین اساس، مدتی قبل قرارداد تمدید میلاد محمدی را با همان سقف مالی آماده کردیم، خودم آن را امضا کردم و برای او فرستادیم، اما این بازیکن هر روز امضا را به تعویق میاندازد.
وی افزود: فردا آخرین فرصت میلاد محمدی است و اگر تا فردا قرارداد را امضا نکند، از لیست ما خارج خواهد شد و به سراغ گزینه دیگری میرویم، چرا که این باشگاه پرسپولیس است که تعیین تکلیف میکند، نه بازیکنان.
مدیرعامل پرسپولیس در خصوص وضعیت علی علیپور نیز گفت: قرار است فردا یا پسفردا جلسهای با علیپور داشته باشیم. پیش از این سه یا چهار بار با او به توافق رسیده بودیم، اما به دلیل حضورشان در اردوی تیم ملی، امکان نهایی شدن قرارداد فراهم نشد. حتی قرارداد الکترونیکی را برای او ارسال کردیم تا در آمریکا آن را امضا کنند که این موضوع میسر نشد. در جلسه پیشرو تلاش میکنیم به توافق نهایی برسیم.
حدادی با تأکید بر اینکه باشگاه برای هیچ بازیکنی زمان نامحدود در نظر نمیگیرد، خاطرنشان کرد: باشگاه برای هر بازیکن یک بازه زمانی مشخص دارد و اینگونه نیست که منتظر بمانیم هر زمان بازیکن تصمیم گرفت، تکلیف همکاری مشخص شود. همه این بازیکنان برای ما قابل احترام هستند، اما در نهایت این باشگاه است که تصمیم میگیرد.
وی در پایان با اشاره به سیاست پرسپولیس در جذب بازیکنان جوان تصریح کرد: بازیکنان جوان و باانگیزه زیادی هستند که دوست دارند به پرسپولیس بیایند. با شناختی که از آقای تارتار دارم و درباره دلایل انتخاب ایشان هم توضیح خواهم داد، قطعاً در ادامه از بازیکنان جوان استفاده خواهیم کرد.
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