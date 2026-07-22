به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم پیادهروی اربعین شهرستان آبیک اظهار کرد: پیادهروی اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات دینی جهان اسلام است و برگزاری شایسته این مراسم، نیازمند همکاری، همافزایی و استفاده از همه ظرفیتهای شهرستان است.
وی با اشاره به مسیر هشت کیلومتری پیادهروی از شهر آبیک تا مقبره دو شهید، افزود: همه دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، هیئات مذهبی، گروههای مردمی و تشکلهای فرهنگی در برپایی موکبها و ارائه خدمات مناسب به زائران مشارکت فعال داشته باشند.
فرماندار آبیک با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق برای خدماترسانی به شرکتکنندگان، گفت: تأمین امنیت مسیر، مدیریت ترافیک، استقرار نیروهای امدادی و خدماتی و همچنین پیشبینی ناوگان حملونقل برای بازگشت زائران از مهمترین موضوعاتی است که باید با هماهنگی کامل دستگاههای مسئول دنبال شود.
حسینی خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت مسائل اجرایی، نباید از فلسفه و بعد معنوی اربعین غافل شد و همه برنامهها باید در راستای ترویج فرهنگ عاشورا، ایثار، خدمت و همبستگی میان مردم طراحی و اجرا شود.
وی افزود: راهپیمایی اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه جلوهای از وحدت، همدلی و عشق مردم به اهلبیت (ع) است و همه دستگاهها باید در کنار انجام وظایف اجرایی، برای تقویت فضای فرهنگی و معنوی این اجتماع عظیم نیز برنامهریزی کنند.
فرماندار آبیک با بیان اینکه کیفیت خدماترسانی نقش مهمی در رضایت زائران دارد، تصریح کرد: حضور پررنگ مردم، گروههای جهادی، خیران و خادمان اربعین در کنار دستگاههای اجرایی میتواند زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کرده و پیادهروی اربعین در شهرستان آبیک را به نمادی از همدلی، خدمترسانی و ارادت به سیدالشهدا (ع) تبدیل کند.
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