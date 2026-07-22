به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری،چهارشنبه شب در دیدار معاون رئیس ستاد اجرایی فرمان امام کشور، با اشاره به جایگاه تاریخی جنوب ایران در دفاع از کشور، گفت: مردم جنوب ایران در طول تاریخ همواره در خط مقدم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران قرار داشته‌اند و امروز نیز با همان روحیه در صحنه حضور دارند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه جنوب ایران همواره آبستن حوادث مهم تاریخی بوده است، افزود: استان بوشهر در طول تاریخ بارها مورد تعرض پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قرار گرفته، اما مردم این منطقه هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به روحیه مقاومت مردم این منطقه اظهار کرد: مردم جنوب ایران هیچ‌گاه مطالبه‌ای فراتر از ظرفیت‌های ملی نداشته‌اند، بلکه همواره خود را برای دفاع از کشور، دین و نظام جمهوری اسلامی در میدان دیده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ایستادگی شهید رئیسعلی دلواری در برابر استعمار انگلیس گفت: انگلیسی‌ها پیشنهاد مبلغ هنگفتی به رئیسعلی دلواری دادند تا از مبارزه با آنان دست بکشد، اما پاسخ او این بود که اگر شما به آب و خاک ایران تعرض کنید، من جانم را برای ایران می‌گذارم. این روحیه همچنان در مردم جنوب ایران وجود دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصاد دریامحور در جنوب کشور بیان کرد: با وجود برخورداری ایران از سواحل گسترده و ظرفیت‌های فراوان دریایی، سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی بسیار پایین است و این نشان می‌دهد که هنوز از ظرفیت‌های مناطق جنوبی به‌درستی استفاده نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: رهبر شهید انقلاب با تأکید بر اقتصاد دریامحور تلاش کردند مسیر جدیدی برای تحول در این حوزه ایجاد شود، اما تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی جدی و توجه ویژه به سواحل جنوبی کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه حدود هزار و ۸۰۰ لنج و شمار زیادی کشتی و قایق صیادی در استان فعالیت دارند، تصریح کرد: آسیب به فعالیت‌های دریایی، تنها یک خسارت اقتصادی نیست، بلکه معیشت هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید برای بازگشت این فعالیت‌ها به شرایط عادی برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین از تشکیل ستاد مردمی پشتیبانی جنگ در استان بوشهر خبر داد و گفت: مردم استان در صحنه هستند و بخش قابل توجهی از نیازهای موجود را با ظرفیت‌های مردمی تأمین می‌کنند؛ با این حال، برای نیازهای اساسی، راهبردی و ماندگار باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری تأکید کرد: در کمک‌رسانی باید نیازهای اولویت‌دار، ضروری و ماندگار در اولویت قرار گیرد و پس از آن، نیازهای متوسط و جزئی مورد توجه باشد. سرعت عمل نیز در این زمینه اهمیت زیادی دارد و در شرایط جنگی، تأخیر در تأمین نیازها می‌تواند آسیب‌زا باشد.

جایگاه مردم استان بوشهر در حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از کشور

وی با اشاره به جایگاه مردم استان بوشهر در حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از کشور اظهار کرد: بوشهر پس از تهران و مشهد، از استان‌های پیشتاز در تجمع و حضور مردمی است و با وجود جمعیت کمتر، مردم این استان در صحنه‌های مختلف حضوری گسترده و اثرگذار دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر ضرورت توجه به خانواده‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: خانواده‌هایی که سرپرست خود را در جریان حوادث از دست داده‌اند یا به دلیل آسیب به فعالیت‌های دریایی و اقتصادی، منبع درآمدشان را از دست داده‌اند، نیازمند حمایت ویژه هستند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان با قدردانی از حضور و توجه مسئولان و گروه‌های مردمی به استان بوشهر، گفت: مردم استان بوشهر همواره در کنار نظام و کشور ایستاده‌اند و امروز نیز با همان روحیه تاریخی، در عرصه دفاع، پشتیبانی، تولید و خدمت‌رسانی حضور دارند.