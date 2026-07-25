به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در مرز مهران و شهر کربلا اظهار کرد: نیروهای داوطلب و متخصص شرکت با استقرار در مرز مهران، ده‌ها چشمه سرویس بهداشتی، حمام و تونل سرد را برای رفاه زائران اربعین ایجاد کرده‌اند تا زائران عبوری از پایانه مرزی مهران با دریافت خدمات مناسب، مسیر خود را با آسایش بیشتری ادامه دهند.

وی افزود: خدمات‌رسانی نیروهای شرکت در مرز مهران تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و تمامی امکانات پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران به‌صورت مستمر در حال بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به فعالیت‌های این شرکت در شهر کربلا نیز گفت: با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اسکان و پذیرایی از زائران و مجاوران حرم مطهر سیدالشهدا(ع) در نزدیک‌ترین نقطه به حرم، فرآیند استقبال و خدمت‌رسانی به زائران آغاز شده است.

ناظم رضوی تأکید کرد: در اجرای این مأموریت، تلاش شده است از ظرفیت نیروهای بومی و گروه‌های جهادی برای ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به زائران در مرز مهران و شهر کربلا استفاده شود تا خدمات با کیفیت و سرعت بیشتری به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.