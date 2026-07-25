کشف محموله داروهای میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزبانان حین کنترل ورود و خروج مترددین مرزی به یک نفر مظنون که بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

️فرمانده مرزبانی استان در ادامه افزود: وی که از اقدام مرزبانان غاغلگیر شده بود با رها کردن بار همراه خود از محل متواری و مرزبانان توانستند مقدار ۹۰ هزار قلم دارو غیرمجاز قاچاق را کشف و ضبط کنند.

️وی در پایان با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده ادامه دارد.