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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

کشف محموله داروهای میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان

کشف محموله داروهای میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان وبلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۹۰ هزار دارو غیر مجاز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال داروی قاچاق در یک عملیات در مرزهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزبانان حین کنترل ورود و خروج مترددین مرزی به یک نفر مظنون که بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

️فرمانده مرزبانی استان در ادامه افزود: وی که از اقدام مرزبانان غاغلگیر شده بود با رها کردن بار همراه خود از محل متواری و مرزبانان توانستند مقدار ۹۰ هزار قلم دارو غیرمجاز قاچاق را کشف و ضبط کنند.

️وی در پایان با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6898347

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