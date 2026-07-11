زمان حضور کریم باقری در تمرینات پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت همکاری کریم باقری با پرسپولیس اظهار داشت: کریم باقری برای فصل آینده هم با ما قرارداد دارد، اما از آنجا که فردی کاملاً حرفه‌ای هستند، با من جلسه‌ای برگزار کردند و گفتند اگر مدیریت یا کادر فنی تمایلی به ادامه همکاری ندارند، این موضوع را صریح اعلام کنند. همین رفتار نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن او است.

وی افزود: من به باقری اعلام کردم که هم تارتار نظر مثبتی نسبت به ادامه همکاری با او دارد و حتی تلفنی نیز با هم صحبت کرده‌اند و هم مدیریت باشگاه خواهان ادامه حضور او است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: باقری علاوه بر وظایف فنی که در کنار سرمربی بر عهده دارند، به عنوان یکی از پیشکسوتان و بزرگ‌ترهای تیم نیز مسئولیت‌هایی دارند و از او خواسته‌ایم در برخی مسائل مربوط به تیم نقش‌آفرینی کنند. بنابراین قطعاً فصل آینده هم در کنار ما خواهند بود.

حدادی درباره غیبت اخیر باقری در تمرینات نیز توضیح داد: این یکی دو روز که در تمرینات حضور نداشتند، از قبل با من هماهنگ کرده بودند و در سفر بودند. خودش به من گفت‌ که از یکشنبه مشکلی برای حضور در تمرینات ندارند. شایعاتی که طی روزهای اخیر درباره عدم ادامه همکاری ایشان مطرح شده بود را کاملاً تکذیب می‌کنم. کریم باقری از فردا در کنار تیم خواهند بود و با مسئولیت‌های بیشتری نسبت به گذشته به مجموعه کمک خواهند کرد.

در ادامه مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس نیز با ابراز خرسندی از ادامه همکاری با کریم باقری گفت: این خبر بسیار خوبی است. کریم را از سال‌ها قبل می‌شناسم؛ هم با هم هم‌بازی بوده‌ایم و هم در مقطعی که در پرسپولیس کنار علی دایی حضور داشتم، او بازیکن تیم بودند. واقعاً شخصیت دوست‌داشتنی و قابل احترامی دارند.

وی افزود: با باقری در تماس بودم و قرار شد در جمع ما بمانند. انشاالله از فردا یا پس‌فردا در کنار تیم حضور پیدا می‌کند و باید کمک زیادی به ما داشته باشند؛ هم از نظر فنی و هم در مدیریت رختکن و مسائل حاشیه‌ای، همان‌طور که همیشه یار و یاور تیم بوده‌اند.

سرمربی پرسپولیس در پایان با اشاره به برخی انتقادهای هواداران نسبت به گذشته‌اش گفت: اگر برخی هواداران پرسپولیس از من دلخور هستند، دلیلش همین روحیه رقابتی است، چرا که ما در مکتب پرسپولیس یاد گرفته‌ایم در هر شرایطی برای موفقیت تیم‌مان با تمام وجود تلاش کنیم.