به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و سیوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز روز یکشنبه با حضور اعضای شورا برگزار شد و اعضا در تذکرات خود به موضوعات مختلف مدیریت شهری، مسائل اقتصادی و مطالبات شهروندان پرداختند.
حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با انتقاد از وضعیت جایگاههای عرضه سوخت و افزایش هزینههای مرتبط با بنزین، اظهار کرد: کاهش سهمیه بنزین و افزایش هزینهها در کنار ضعف نظارت بر عملکرد جایگاهها، موجب نارضایتی مردم شده است.
وی با اشاره به دریافت مبالغی بیش از تعرفه برای استفاده از کارت سوخت جایگاهها افزود: در بسیاری از جایگاهها کارت سوخت در اختیار مردم قرار نمیگیرد، اما در صورت پرداخت مبالغ بیشتر، این کارتها در دسترس قرار میگیرد که نشاندهنده ضعف نظارت است.
غفوری با انتقاد از برخی تصمیمات اقتصادی دولت گفت: از عدم نظارت بر جایگاههای سوخت تا افزایش بیسروصدای قیمتها، نباید به گونهای باشد که به سوءاستفاده از همراهی و پایداری مردم با نظام تعبیر شود.
در ادامه جلسه، یاسین بجانی با تأکید بر ضرورت حفاظت از میراث تاریخی تبریز، خواستار صیانت از مجموعه تاریخی شنبغازان و حمام تاریخی قراملک شد و بر تعیین تکلیف پروژه نیمهتمام حسینیه این محله تأکید کرد.
وی همچنین مناسبسازی ایستگاههای اتوبوس، خطوط BRT، ورودیها و آسانسورهای مترو را برای استفاده افراد دارای معلولیت و سالمندان ضروری دانست و گفت: علاوه بر مناسبسازی زیرساختها، آموزش رانندگان ناوگان حملونقل عمومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
روحالله رشیدی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوادهها، گفت: افزایش هزینههای تحصیل موجب شده استقبال از مدارس دولتی افزایش یابد و لازم است ظرفیت این مدارس متناسب با تقاضا توسعه یافته و هزینه مدارس غیردولتی نیز کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به محدود بودن اعتبارات عمرانی استان، بر بازنگری در رویکردهای اقتصادی دولت تأکید کرد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت بهداشت کانالهای شهری با توجه به گرمای هوا و افزایش گلایههای مردمی شد.
احد صادقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز نیز نسبت به نحوه هزینهکرد برخی ردیفهای بودجه فرهنگی شهرداری انتقاد کرد و گفت: بخشی از هزینههای روابط عمومی از محل بودجه فرهنگی پرداخت میشود، در حالی که برای روابط عمومی ردیف اعتباری مستقلی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: هزینهکرد اعتبارات فرهنگی باید شفاف، قابل رصد و متناسب با برنامههای فرهنگی مصوب باشد.
علی راستی نیز با تأکید بر ضرورت افزایش همدلی میان شورا و شهرداری اظهار کرد: تعامل بیشتر میان اعضای شورا و مدیریت شهری، روند تصمیمگیری و اجرای پروژهها را تسهیل میکند و لازم است موضوعات تخصصی پیش از طرح در صحن علنی، در کمیسیونهای شورا بررسی شوند.
وی همچنین با اشاره به هزینههای بالای جاری شهرداری، بر مدیریت بهینه منابع و مصارف این مجموعه تأکید کرد.
حجتالاسلام رسول برگی نیز خواستار تجلیل از مدالآوران علمی، شهروندان فداکار و کارکنان شهرداری شد که در حوادث اخیر نقش مؤثری در نجات جان شهروندان داشتهاند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از اجرای عملیات تعریض جاده فتحآباد، خواستار تکمیل این پروژه، اجرای روشنایی، خطکشی و نصب سرعتگیر شد و بر ضرورت اجرای پوشش کانال روباز سبلان و اصلاح هندسی ترافیکی این محدوده تأکید کرد.
برگی همچنین با انتقاد از دعوت سخنرانان غیربومی به برنامههای فرهنگی و مذهبی شهر، خواستار اجرای کامل مصوبه شورای شهر مبنی بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی بومی شد.
سیدکاظم زعفرانچیلر نیز ساماندهی ورودیهای شهر، رفع نواقص تأسیسات شهری و بهبود سیما و منظر ورودی تبریز را ضروری دانست و بر تسریع در اجرای مصوبه ایجاد فضاهای اختصاصی بانوان تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تجهیز همه پارکهای شهری به وسایل بازی کودکان، رعایت عدالت در پرداخت اضافهکاری کارکنان شهرداری و رفع نواقص اماکن تاریخی و گردشگری از جمله خانه کلکتهچی، عمارت ساعت، یخچال صادقیه و باغ سرخاب شد.
اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در پایان این جلسه بر ضرورت توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به مطالبات شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات شهری، شفافیت در هزینهکرد منابع، حفظ میراث تاریخی، حمایت از اقشار مختلف جامعه و توسعه زیرساختهای شهری تأکید کردند.
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