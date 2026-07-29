بابک قانعی معاون امور فرهنگی مرکز مشارکت‌های مردمی و دبیر ستاد اربعین سازمان بهزیستی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی و استقرار واحدهای خدمات‌رسان این سازمان در مرزهای پنج‌گانه و ارائه خدمات تخصصی به زائران خبر داد و گفت: این سازمان با توجه به وظایف ذاتی خود، از حدود یک ماه پیش ستاد اربعین را تشکیل داده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در شرایط گذرا، تأکید کرد: با وجود نوسانات شرایط، سازمان بهزیستی توانسته است در مرزهای پنج‌گانه مستقر شود.در استان خوزستان، ما در دو نقطه مرزی حدود ۶ موکب مستقر هستیم که علاوه بر خدمات پذیرایی و اسکان، خدمات تخصصی سازمان را نیز ارائه می‌دهند.

قانعی همچنین به ارائه خدمات ویژه شامل تجهیزات کمک‌توانبخشی، مشاوره، استقرار اورژانس ۱۲۳ و واحدهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: موضوع پیگیری گمشدگان، به‌ویژه در مرز مهران، از اولویت‌های اصلی ماست که هر ساله با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در میان مشایین نیز دو موکب تحت حمایت مؤسسات خیریه فعال هستند که به طور مستمر در حال ارائه خدمات تخصصی به زائران می‌باشند.