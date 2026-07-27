به گزارش خبرنگار مهر، سید اردشیر رشیدی آلهاشم، عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: استان اردبیل دارای ۱۹ منطقه آموزشی، ۷۱۳ آموزشگاه دولتی و غیردولتی، ۱۱ هزار و ۷۳۰ کلاس درس، ۲۵۴ هزار و ۷۹۹ دانش‌آموز با تراکم ۲۲۸ نفر و نسبت دانش‌آموز به معلم ۲۱ نفر است. همچنین ۱۹ هزار و ۵۷۱ نیروی انسانی شاغل و اداری در مجموعه آموزش و پرورش استان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به ثبت‌نام کتب درسی گفت: تاکنون ۱۹۲ هزار و ۸۶۹ نفر معادل ۹۶ درصد از جمعیت دانش‌آموزی استان ثبت‌سفارش کتاب درسی انجام داده‌اند که استان اردبیل در این زمینه رتبه پنجم کشوری را کسب کرده است. از یک میلیون و ۸۰۰ هزار جلد کتاب تحویل‌شده، حدود یک میلیون جلد به مناطق و نواحی ارسال شده و روند توزیع روزانه ادامه دارد.

رشیدی آلهاشم در مورد سازماندهی نیروی انسانی تصریح کرد: بر اساس دستور مقام عالی وزارت، از آبان‌ماه ۱۴۰۰ اتاق وضعیت نیروی انسانی در استان تشکیل شد. پس از بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها، در نیمه اول تیرماه سال جاری تفاهم‌نامه نیروی انسانی با وزارتخانه منعقد گردید. با احتساب ادامه فعالیت ۶۳۴ نفر از مشمولان بازنشستگی، تدریس ۱۵۰ نفر از عوامل اجرایی، و سایر موارد، در آغاز سال تحصیلی جدید با مشکل خاصی در حوزه نیروی انسانی مواجه نخواهیم بود.

وی در ادامه به نرخ جذب دانش‌آموزان در پایه اول ابتدایی اشاره کرد و گفت: نرخ جذب امسال ۹۸.۱۲ درصد بوده که استان اردبیل رتبه اول کشور را در این شاخص به دست آورده است. نرخ پوشش واقعی در دوره ابتدایی نیز ۹۸.۹۶ درصد و رتبه سوم کشوری است. همچنین تعداد کودکستان‌ها از ۵۸۷ واحد در سال ۱۴۰۰ به ۶۳۴ واحد در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.

وی از حمایت استاندار اردبیل در تخصیص ۲ میلیارد تومان برای تولید محتوای آموزشی و کتاب کار پیش‌دبستانی قدردانی کرد و افزود: این کتاب‌ها برای پیش‌دبستانی‌های مناطق حاشیه‌نشین و محروم به‌صورت رایگان توزیع می‌شود. جلد اول کتاب تولید و جلد دوم نیز در آستانه چاپ است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص پیش‌دبستانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: از ۱۸ هزار و ۳۱۶ نفر واجد شرایط، تاکنون ۱۴ هزار و ۳۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز سال تحصیلی، ۸۲ درصد از نوآموزان تحت پوشش آموزش‌های پیش‌دبستانی قرار گیرند. در بحث سنجش نوآموزان، ۹۹.۳۳ درصد ارزیابی‌ها انجام شده و ۸۸.۳۳ درصد دانش‌آموزان پایه اول ثبت‌نام قطعی شده‌اند.

رشیدی آلهاشم به توسعه متوازن رشته‌های فنی و مهارتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید تا پایان برنامه ۵۰ درصد دانش‌آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تحصیل کنند. در سال جاری، ۴۵.۲ درصد از دانش‌آموزان پایه دهم در این رشته‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و با ایجاد هنرستان‌های جدید، این میزان به ۴۹ درصد خواهد رسید.

وی در حوزه کیفیت آموزشی از اجرای ۸۸ درصد اجتماعات یادگیری معلمان، برگزاری جشنواره‌های الگوهای برتر تدریس با حضور ۲۸۶۹ نفر و کسب رتبه اول کشوری در علوم تجربی، رتبه دوم در مطالعات اجتماعی، رتبه سوم در آسمان و رتبه دوم در ریاضی خبر داد. همچنین اجرای طرح حامی، طرح ملی ایران با مشارکت ۷۸ درصد دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و رتبه ششم کشوری، و اجرای مدرسه تراز سند در ۱۰۰ درصد مدارس دولتی از دیگر اقدامات شاخص بود.

سرانه فضای ورزشی در استان اردبیل

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در بخش زیرساخت‌های ورزشی اعلام کرد: سرانه فضای ورزشی از ۳۳ صدم مترمربع در سال ۱۴۰۰ با حمایت معاون تربیت بدنی و سلامت، استاندار، خیرین و مشارکت‌های مردمی و با ایجاد ۷۷ زمین چمن مصنوعی به ۶۶ صدم مترمربع رسیده است. همچنین ۴۰ چمن مصنوعی دیگر در دست اجراست.

وی از تخصیص ۱۴ میلیارد تومان از سوی معین استان و ۳۰ میلیارد تومان از سوی استاندار برای تکمیل ۵ سالن نیمه‌کاره ورزشی خبر داد و افزود: برای تکمیل این سالن‌ها حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۵۴ میلیارد تومان آن تأمین شده است.

وی افزود: در حوزه اوقات فراغت، ۴۳۰ پایگاه ورزشی در سراسر استان فعال است و ۸۴ هزار دانش‌آموز تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی، تربیتی، مهارتی وچ کلاس‌های جبرانی قرار دارند. همچنین مسابقات ورزشی تابستان امسال در ۱۷ رشته با حضور ۳۶ هزار شرکت‌کننده در حال برگزاری است.

رشیدی آلهاشم در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار، سپاه استان، بسیج دانش‌آموزی و همه دست‌اندرکاران، به فعالیت ۵۴ موکب در سطح استان در ایام سوگواری و مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این همکاری‌ها، شاهد ارتقای روزافزون نظام تعلیم و تربیت استان باشیم.