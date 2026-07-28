به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلائیمقدم، صبح سهشنبه در مراسم بدرقه اکیپهای اربعینی راهداری یزد با تأکید بر اینکه عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بزرگترین سرمایه خدمت به مردم است، اظهار کرد: حضور پرشور مجموعه راهداری استان در پشتیبانی از مراسم اربعین، تجلی روح همدلی، ایثار و خدمت بیمنت در مسیر زائران حسینی است.
وی افزود: اکیپهای اعزامی در قالب پویش «چشمبهراهیم»، نماد آمادگی، تعهد و مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی و مردم استان یزد برای خدمت به زائران اربعین هستند و این حضور عاشقانه، جلوهای از عشق مردم دارالعباده یزد به حضرت امام حسین (ع) را به نمایش میگذارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در پایان از تلاشهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، پلیس راه استان و ادارهکل مدیریت بحران استان قدردانی کرد و با اشاره به اینکه مسئولیت حوزه زیرساخت ستاد اربعین استان بر عهده ادارهکل مدیریت بحران استان است، بر استمرار هماهنگی و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی تأکید کرد.
نظر شما