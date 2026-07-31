به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر همتیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار داشت: رستگاری، توفیق و سربلندی در تقواست.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت اربعین حسینی گفت: کسانی که توفیق شرکت در مراسم اربعین امام حسین (علیه‌السلام) را دارند، امسال این حماسه را در سایه اندوه از دست دادن امام شهیدمان برگزار می‌کنند؛ امامی که حسینی زندگی کرد و حسینی به شهادت رسید.

امام جمعه موقت شهرکرد حماسه اربعین را بعثت امت اسلامی دانست و افزود: نمونه‌های بعثت امت اسلامی را در پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷، تشییع جنازه امام راحل، شهادت امام شهید و تشییع تاریخی ایشان شاهد بودیم. حماسه اربعین نیز خود تجلی دیگری از این بعثت است.

وی اربعین را تجلی اتحاد، اخوت و یکپارچگی امت مسلمان خواند و تصریح کرد: در این حرکت عظیم مرزی وجود ندارد؛ ایرانی و غیرایرانی، عراقی و غیرعراقی همه در امت واحد اسلامی تعریف می‌شوند و شعار «حب الحسین یجمعنا» به معنای واقعی تحقق می‌یابد.

حجت‌الاسلام همتیان با بیان اینکه اربعین تجلی جهاد، شهادت و ایستادگی است، خاطرنشان کرد: این حرکت حول شعار «لا یبایع مثلی مثل یزید» شکل گرفته و مردم با وجود همه فشارها و مشکلات، از این اصل راهبردی عبور نمی‌کنند.

وی اربعین را تمرین عینی آمادگی برای ظهور امام عصر (عج) دانست و گفت: امت اسلامی از سراسر جهان در این همایش عظیم گرد هم می‌آیند و این خود تمرین تشکیل امت واحده در زمان ظهور است.

امام جمعه موقت شهرکرد در ادامه با اشاره به آمیختگی اربعین امسال با حماسه خون‌خواهی امام شهید تأکید کرد: خون‌خواهی و انتقام صرفاً یک واکنش عاطفی نیست، بلکه ادامه‌ی یک سیر الهی و تکلیفی است که از عاشورا آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. این خون‌خواهی یک راهبرد کلان اجتماعی است که همبستگی ملی ایجاد می‌کند، هویت دینی و اسلامی را بازتولید می‌کند و بازدارندگی دارد.

وی با استناد به فرازهای زیارت عاشورا گفت: وقتی می‌گوییم «السلام علیک یا ثارالله» یعنی خود خداوند مطالبه خون امام حسین (علیه‌السلام) را خواهد کرد. در زیارت عاشورا هم فرد، هم گروه، هم امت و هم جبهه مورد لعن قرار می‌گیرند و خط‌کشی شفاف بین جبهه حق و باطل صورت می‌گیرد. پرچم خون‌خواهی از عاشورا برافراشته شده و در اربعین نیز این پرچم بلند خواهد بود.

حجت‌الاسلام همتیان تأکید کرد: ما در خون‌خواهی امام شهید که ادامه‌دهنده راه امام حسین (علیه‌السلام) بود، کوتاه نخواهیم آمد و انتقام این جنایت را هم از آمریکا و هم از تمام کسانی که در آن سهیم بودند، خواهیم گرفت.

وی از قوه قضائیه خواست از مسیرهای حقوقی بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند و به مسئولان دولتی نیز توصیه کرد اصل حاکم در تعاملات خارجی را اصل انتقام قرار دهند و با صراحت و شفافیت سخن بگویند.

امام جمعه موقت شهرکرد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شهادت شیخ فضل‌الله نوری و جنایت آمریکا در هیروشیما در ۶ اوت ۱۹۴۵، آمریکا را جنایتکار تاریخ دانست و از خداوند نصرت سپاه اسلام را مسئلت کرد.