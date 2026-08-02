به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار مجید رنجبری، مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان با تسلیت ایام اربعین حسینی و سالروز اسارت آل‌الله، اظهار داشت: با عنایت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همراهی فعالان رسانه‌ای و بسیجیان حوزه خبر، تور رسانه‌ای اربعین استان هرمزگان آغاز شده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این تور رسانه‌ای افزود: ثبت و روایت حماسه بزرگ اربعین حسینی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تولید محتوای امیدآفرین، نمایش همبستگی و وحدت ملت ایران و انعکاس نقش مردم جنوب در خدمت‌رسانی به زائران از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ادامه داد: این تور رسانه‌ای همچنین با هدف ایجاد گنجینه‌ای از روایت‌های ماندگار درباره فرهنگ خدمت، ایثار و فعالیت مواکب، معرفی ظرفیت‌های بومی استان هرمزگان و انعکاس آن در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

رنجبری با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان فعالان رسانه‌ای استان خاطرنشان کرد: شبکه‌سازی میان خبرنگاران، راویان و فعالان رسانه‌ای هرمزگان برای پوشش منسجم و یکپارچه رویداد عظیم اربعین، یکی از محورهای اصلی این تور خبری است تا جلوه‌های خدمت‌رسانی مردم این استان به شکلی دقیق و اثرگذار روایت شود.

وی بیان کرد: خبرنگاران حاضر در این تور علاوه بر پوشش فعالیت ۲۲ موکب فعال استان در محورهای مواصلاتی هرمزگان از ورودی‌های استان تا بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه و پارسیان، خدمات و تلاش‌های خادمان حسینی را در مسیر حرکت زائران به سمت مرزهای خروجی کشور از جمله مرز خسروی به تصویر خواهند کشید.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای مهم این برنامه، روایت خادمی مردم هرمزگان از زائران داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه زائران کشورهای پاکستان و افغانستان است تا این جلوه‌های زیبای همدلی و میزبانی حسینی در سطح گسترده بازتاب یابد.