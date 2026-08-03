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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

سوئیس: در تماس با ایران و آمریکا درباره مذاکرات احتمالی هستیم

سوئیس: در تماس با ایران و آمریکا درباره مذاکرات احتمالی هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد: با ایران و آمریکا درباره مذاکرات احتمالی در تماس هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه سوئیس امروز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که این کشور در خصوص مذاکرات احتمالی، با آمریکا و ایران در تماس است.

پیر-آلن التسینگر، سخنگوی این وزارتخانه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا سوئیس قصد میزبانی دورهای بعدی مذاکرات احتمال میان تهران و واشنگتن را دارد یا خیر، گفت: سوئیس با تمامی کشورهای مرتبط در تماس است و چنانچه طرفین تمایل خود را ابراز کنند، آمادگی دارد تا تلاش های خود را در این خصوص به کار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است چنین مذاکراتی بار دیگر در «بورگن‌اشتاک» یا ژنو برگزار شود، اظهار داشت که وزارت امور خارجه «در مورد جزئیات» اظهار نظر نمی‌کند.

کد مطلب 6907647

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