به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسماعیل الثوابته، مدیر کل دفتر رسانهای دولت در غزه به خبرگزاری فلسطینی الرای گفت که مقامات غزه از زمان اجرایی شدن توافق آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰۰ مورد نقض توافق آتشبس در منطقه تحت محاصره توسط طرف اسرائیلی را ثبت کردهاند.
به گفته وی، اسرائیل مستقیماً مناطق مسکونی و پناهگاههای موقت برای آوارگان را بمباران کرده و حملات دیگری از هوا، زمین و دریا انجام داده است. وی تأکید کرد که از زمان اجرایی شدن توافق آتشبس، عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، را به شهادت رسانده و حدود ۴۱۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
در همین راستا، الثوابته از جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواست که حرف را به عمل تبدیل کنند و اسرائیل را تحت فشار قرار دهند. او همچنین رژیم اسرائیل و دولت آمریکا را مسئول آنچه در غزه میگذرد، دانست.
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