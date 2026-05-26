به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر فوتبال روسیه در حالی به اتمام رسید که تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه پس از قرار گرفتن در جایگاه چهاردهم راهی مرحله پلی آف برای بقا شد اما توانست در بازی با رقیب خود در لیگ یک به پیروزی ۲ بر صفر برسد تا همچنان در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی این کشور حضور داشته باشند.

محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی این تیم هم که حدود یک ماه از فصل را به دلیل مصدومیت از دست داد به عنوان بهترین بازیکن فصل دینامو ماخاچ قلعه شناخته شد. با این حال این بازیکن جایی در لیست امیر قلعه نویی برای جام جهانی ۲۰۲۶ نداشت تا حسین نژاد به جای سفر به آمریکا راهی تهران شود.

امیر قلعه نویی در حالی هافبک طراح دینامو را به اردوی این تیم در ترکیه دعوت نکرد که در بین هافبک های این تیم نفرات پا به سن گذاشته‌ای حضور داشتند اما سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با وجود شعار جوانگرایی ترجیح داد این بازیکن را مسافر جام جهانی نکرده و شانسی را هم برای او قائل نباشد.