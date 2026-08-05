انجام ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی به بغداد و نجف از فرودگاه امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری و سرپرست عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تشریح تمهیدات ویژه برای موج بازگشت پروازهای اربعین، اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه (ابتدای ماه صفر) تا ۱۲ مردادماه، ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی انجام شده است که از این تعداد، ۱۲۷ سورتی مربوط به فرودگاه بغداد و ۶۷۳ سورتی مربوط به فرودگاه نجف بوده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، حدود ۱۱۵ هزار زائر از طریق شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعزام و پذیرش شده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۷ هزار نفر به مقصد بغداد و حدود ۹۸ هزار نفر به مقصد نجف سفر کرده‌اند.

معاون بهره‌برداری و سرپرست عملیات اربعین شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به خدمات‌رسانی در ایام بازگشت زائران، بیان کرد: از ظهر روز اربعین، فعالیت مواکب در بخش پروازهای خروجی متوقف شده و مواکب در بخش پروازهای ورودی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: مواکب مستقر در بخش پروازهای ورودی با توجه به خستگی زائران، تمرکز خود را بر ارائه اقلام خوراکی قرار داده‌اند. همچنین تیم بهداشت مرزی برای نظارت سندرمیک، ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و مشاوره پزشکی، پیش از بخش گذرنامه ورودی مستقر شده است.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: دو دستگاه اتوبوس جهت جابه‌جایی رایگان مسافران پروازهای ورودی در نظر گرفته شده است. این اتوبوس‌ها از ساعت ۷ تا ۲۲ زائران را از ترمینال سلام به ایستگاه متروی شاهد منتقل می‌کنند و از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح نیز خدمات انتقال مسافران به میدان آزادی را ارائه می‌دهند.