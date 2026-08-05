دستگیری ۳ قاچاقچی در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مرزبانان استان موفق شدند، در چند عملیات، تعداد ۳ دستگاه وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق را در سطح مرزهای سراسر استان متوقف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان در ادامه افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی ضمن توقیف خودروهای ذکر شده، موفق شدند مقادیری قابل توجهی انواع کالا قاچاق، شامل؛ ۲۷ هزار ۶۰۰ قلم انواع دارو غیر مجاز، ۲۴۵عدد بلبرینگ مستعل خودرو، ۲۰۴ قوطی شیرخشک، و مقدار ۳۲ هزار ۷۸۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

وی با اشاره به دستگیری ۳ نفر در این عملیات ها، افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله‌های قاچاق مقدار ۵۵ میلیارد ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با مخلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی، مجموعه مرزبانی استان تمام تلاش خود را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق، ایجاد و استمرار امنیت پایدار و پاسداری از قلمرو سرزمینی ایران اسلامی در جنوب شرق کشور به کار گرفته است.