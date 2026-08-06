برق مسیرهای پرتردد و اطراف حرم رضوی قطع نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسن‌نژاد در خصوص آمادگی شرکت برق برای تامین پایدار در دهه پایانی صفر اظهار کرد: همکاران ما برای تامین ایمن و پایدار برق مشهد در دهه پایانی ماه صفر و ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) اقداماتی را انجام دادند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: اولین اقدام برگزاری جلسات هماهنگی با شورای هیئات مذهبی شهر مشهد بود. همکاران ما از مسیرهای تامین برق مواکب و کاروان‌‎های زائران پیاده به منظور ایمن‌سازی این مسیرها و نحوه تامین برق ایمن و پایدار مواکب بازدیدهایی را انجام دادند.

وی ادامه داد: مانورهایی نیز به منظور ایمن‌سازی و بازبینی از شبکه و تاسیسات، توسط گروه‌های فنی شرکت انجام شد. به منظور تامین برق و روشنایی معابر در مسیر تردد کاروان‌های پیاده توسعه و احداث شبکه را در دستور کار داشتیم.

حسن نژاد بیان کرد: در بازدیدهای میدانی و پایش مبادی ورودی شهر مشهد به ویژه مسیر مُلک‌‎آباد به مشهد، همکاران ما برنامه‌ریزی‌هایی برای تامین برق ایمن و پایدار کاروان‌های پیاده، مواکب و ایستگاه‌های خدمات‌رسان، نانوایی‌ها و آشپزخانه‌های سیار، جمعیت هلال احمر، اتوبوس‌ها، آمبولانس‌های سیار و صداوسیما انجام دادند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد اضافه کرد: ما برنامه کشیک برای تمام نیروهای عملیاتی و پشتیبانی خود برنامه‌ریزی کردیم تا در ایام دهه پایانی صفر خدمات‌رسانی به نحو مطلوب به زائران و مجاوران انجام شود.

وی در خصوص عدم قطع برق در ایام دهه پایانی صفر عنوان کرد: الان نمی‌توانیم به طور دقیق بیان کنیم که قطع برق در دهه پایانی صفر اتفاق نمی‌افتد، اما طی مذاکراتی که با تهران داشتیم در مسیرهایی که شاهد حضور زائران هستیم و در مناطق نزدیک به حرم مطهر رضوی، مدیریت بار می‌کنیم و در آن مناطق خاموشی نخواهیم داشت.

حسن‌نژاد خاطرنشان کرد: هنوز برنامه‌های خاموشی مدیریت بار شبکه به اتمام نرسیده، اما همراهی مردم در ایام تابستان به مدیریت بار شبکه کمک کرد. قله گرما در کشور شکسته، اما هنوز گرما را پیش رو داریم و همچنان مدیریت مصرف مورد تقاضای ما است تا به مدیریت بار کمک شود.