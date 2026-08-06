به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع)، با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار داشت: هنوز درگیر جنگ هستیم و نباید تصور کرد که با پایان یک مرحله، همه مسائل تمام شده است.
وی افزود: جنگ میان استکبار و مستضعفان یک جنگ معمولی میان دو کشور نیست، بلکه تقابلی وجودی و هویتی است؛ چراکه هر یک از دو طرف تلاش دارد تفکر خود را بر جهان حاکم کند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) ادامه داد: وقتی پای استکبار به میان میآید، موضوع با یک توافق ساده پایان نمییابد، زیرا ماهیت این تقابل فراتر از مسائل مقطعی و سیاسی است.
استکبارستیزی از مؤلفههای اصلی انقلاب اسلامی است
کلانتری با بیان اینکه مبارزه با سلطهطلبی از عناصر اصلی انقلاب اسلامی است، گفت: استقلال یعنی خارج شدن از زیر یوغ استکبار و این موضوع ریشه در مبانی دینی و قرآنی دارد.
وی با اشاره به دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره آمریکا و استعمار اظهار کرد: امام راحل از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، خطر سلطه آمریکا را گوشزد کردند و این موضوع همواره یکی از محورهای اصلی اندیشه ایشان بود.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) اضافه کرد: رژیم پهلوی تلاش میکرد ایران را به پایگاه اصلی آمریکا در منطقه تبدیل کند و انقلاب اسلامی در برابر همین سلطه شکل گرفت.
کلانتری با تأکید بر ضرورت توجه به مسئله غربزدگی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی زمانی میتوانند اثرگذار باشند که جریان غربزده داخلی به عنوان عامل نفوذی آنها عمل کند.
وی ادامه داد: غربزدگی مانند موریانهای است که از درون یک درخت تنومند را میخورد؛ ممکن است ظاهر جامعه پابرجا باشد اما درون آن تهی شود.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به دیدگاههای جلال آل احمد درباره غربزدگی بیان کرد: انسان غربزده خودش را از زبان دیگران میشناسد و ارزشها و توانمندیهای خود را فراموش میکند.
پیادهروی اربعین نمونهای از تمدن اسلامی است
کلانتری با اشاره به بازتاب نیافتن برخی واقعیتهای جهان اسلام در رسانههای غربی گفت: راهپیمایی عظیم اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات انسانی جهان است که در آن میلیونها نفر با محبت، ایثار و برادری در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
وی افزود: اگر رسانههای بزرگ غربی این واقعیتها را به درستی منعکس کنند، بسیاری از تصویرسازیهای نادرست آنها درباره ملتهای شرقی از بین خواهد رفت.
پیشرفت واقعی با تکیه بر توان داخلی رقم میخورد
تولیت حرم شاهچراغ(ع) با انتقاد از نگاه وابسته به غرب اظهار کرد: برخی تصور میکنند اگر در برابر آمریکا کوتاه بیاییم، مسیر توسعه هموار میشود، در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشان داده وابستگی نتیجهای جز عقبماندگی ندارد.
وی گفت: آنهایی که مقاومت کردند و روی پای خود ایستادند، به پیشرفت بومی دست یافتند، نه کسانی که همه چیز خود را واگذار کردند.
کلانتری با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: باید برای جامعه روشن شود که ملت ایران توانسته در عرصههای مختلف علمی، دفاعی و فناوری با تکیه بر ظرفیتهای داخلی پیشرفت کند.
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