به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی، بازیکن تیم فوتبال استقلال که طی ماههای اخیر بارها با حواشی مختلفی مواجه شده و در روزهای اخیر نیز ماجرای اختلاف او با رامین رضاییان وارد مرحله تازهای شده است، با انتشار متنی در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داد.
آسانی در متن خود نوشت: «ما آنقدر کوچک هستیم که درباره باشگاهی به بزرگی استقلال صحبت کنیم. هیچ بازیکنی بزرگتر از این پیراهن نیست. هیچ مربیای بزرگتر از این نشان نیست. هیچ فردی بزرگتر از استقلال نیست.
تمام بازیکنان و مربیانی که در طول تاریخ این پیراهن را بر تن کردهاند، شایسته احترام ما هستند؛ چرا که استقلال فقط یک باشگاه فوتبال نیست؛ تاریخ، هویت، افتخار و قلب میلیونها هوادار است.
ما یک اسطوره روی نیمکت داریم؛ مردی که هواداران دوستش دارند و از احترام، اعتماد و حمایت کامل ما برخوردار است. وقتی وارد زمین میشویم، باید همه چیزمان را در زمین بگذاریم؛ خون، قلب، روح و آخرین نفسمان را.
ما فقط برای خودمان بازی نمیکنیم. برای این نشان بازی میکنیم. برای این پیراهن بازی میکنیم. برای مردمی بازی میکنیم که در هر لحظه پشت ما ایستادهاند.
بازیکنان + مربیان + هواداران = یک خانواده
با هم میجنگیم، با هم سختی میکشیم، با هم جشن میگیریم و با هم هرگز تسلیم نمیشویم. چون وقتی پیراهن استقلال را بر تن میکنید، چیزی بسیار بزرگتر از خودتان را با خود حمل میکنید.
این پیراهن جاودانه است. بازیکنان میآیند و میروند. اسطورهها در یادها میمانند، اما استقلال پابرجا میماند.
برای این نشان. برای هواداران. برای استقلال. تا آخرین ثانیه.»
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