اشتغال نیروهای بومی در پارس جنوبی در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و همه مدیران موظف‌اند مطالبات واقعی آنان را بشنوند و برای رفع مشکلات تلاش کنند. هر موضوعی که از سوی رسانه‌ها مطرح شده، با حساسیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شده است.

پاسالار با اشاره به اجرای طرح مدیریت محله‌محور در شهرستان گفت: افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین اهداف این طرح است و رسانه‌ها می‌توانند در تقویت همبستگی اجتماعی، آگاهی‌بخشی و ارتباط مؤثر میان مردم و مسئولان نقش‌آفرینی کنند.

اشتغال؛ اولویت با نیروهای بومی

فرماندار عسلویه اشتغال نیروهای بومی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: همواره بر جذب نیروهای بومی تأکید داشته‌ایم و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: کارگروه اشتغال شهرستان مجدداً فعال خواهد شد و در کمیسیون کارگری نیز موضوع اشتغال بومیان با جدیت پیگیری می‌شود.



اقدامات مهم برای کاهش مشکل سوخت

فرماندار عسلویه با اشاره به مطالبه مردم درباره کمبود سوخت اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط استاندار سهمیه سوخت جایگاه‌های استان از ۱۵ به ۲۵ لیتر افزایش یافته و همچنین تعداد کارت های سوخت جدید نیز به جایگاه‌های شهرستان اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: با همکاری صنایع مستقر در منطقه، احداث یک جایگاه عرضه سوخت جدید نیز در دستور کار قرار گرفته که نقش مؤثری در کاهش ازدحام و تسهیل خدمات‌رسانی خواهد داشت.

پروژه‌های بزرگ راهسازی در عسلویه

پاسالار از آغاز عملیات اجرایی پروژه راه هاله به چاه‌مبارک با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و گفت: مدت اجرای این پروژه ۱۸ ماه پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از قرار گرفتن پروژه بهسازی و اصلاح جاده مهر به اخند در مرحله مناقصه خبر داد و افزود: پیمانکار این پروژه در آینده نزدیک معرفی خواهد شد تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

توسعه آموزش؛ اولویت نخست شهرستان

فرماندار عسلویه آموزش و پرورش را یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه شهرستان دانست و اظهار داشت: طی ۱۸ ماه گذشته، سه مدرسه نیمه‌تمام تکمیل شده و سه مدرسه دیگر نیز تا هفته دولت یا آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: مدرسه کلات که تنها دارای اسکلت بود، ظرف مدت شش ماه تکمیل و آماده استفاده شد.

پاسالار همچنین از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی بزرگ‌ترین هنرستان جوار کارخانه‌ای استان در شهر چاه‌مبارک خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز صنایع منطقه در حال اجراست.

وی ادامه داد: برای نخستین بار، ۵۰ نفر از نیروهای بومی شهرستان در دانشگاه فرهنگیان پذیرش خواهند شد که گام مهمی در تأمین معلمان بومی محسوب می‌شود.

فرماندار همچنین از تأمین ۶۰ دستگاه کولر طی تفاهم‌نامه با مجتمع گاز پارس جنوبی برای مدارس شهرستان خبر داد و تأکید کرد: بیشترین اعتبار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نیز به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

راه‌اندازی مرکز فنی و حرفه‌ای

فرماندار عسلویه از افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این مرکز در هفته دولت افتتاح شود و در غیر این صورت از ابتدای مهرماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: در این مرکز پنج رشته تخصصی متناسب با نیاز صنایع منطقه آموزش داده خواهد شد تا زمینه اشتغال جوانان بومی بیش از گذشته فراهم شود.

تأمین آب پایدار

پاسالار با اشاره به وضعیت منابع آب شهرستان اظهار داشت: پروژه آب‌شیرین‌کن با ظرفیت پنج هزار مترمکعب در مراحل پایانی قرار دارد و تا حدود یک ماه آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: در کنار این پروژه، حدود پنج هزار مترمکعب آب نیز از ظرفیت‌های موجود تأمین شده تا بخش مهمی از نیاز آبی شهرستان برطرف شود.

توسعه خدمات درمانی

فرماندار عسلویه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان گفت: ساختمان مرکز دیالیز تکمیل شده و طی هفته‌های آینده سه تا چهار دستگاه دیالیز برای آن تأمین خواهد شد.

وی افزود: تأمین پزشک و نیروی انسانی این مرکز بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

فرمانداری ویژه و استقرار ادارات

فرماندار عسلویه درباره پیگیری ارتقای فرمانداری به فرمانداری ویژه گفت: تحقق این موضوع نیازمند احراز پنج شاخص قانونی و تصویب هیئت دولت است که در حال حاضر تنها یکی از این شاخص‌ها در شهرستان وجود دارد، اما پیگیری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، در یک سال گذشته ادارات راهداری و میراث فرهنگی مستقر شده اند و در آیندهنزدیک ادارات فرهنگ و ارشاد و آموزش فنی و حرفه ای مستقر خواهند شدوی همچنین کمبود زمین و فضای اداری را از مهم‌ترین موانع استقرار برخی دستگاه‌های اجرایی در شهرستان عنوان کرد.

هفته دولت؛ بیش از ۲۰۰ پروژه با اعتبار ۱.۵ همت

پاسالار با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: در هفته دولت امسال بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی، خدماتی، آموزشی، زیربنایی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر یک و نیم همت افتتاح، کلنگ‌زنی یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی این حجم از پروژه‌ها را یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های عمرانی شهرستان در سال های اخیر بوده است.

فرماندار عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشتند در تلاش هستیم از طریق تعامل با صنعت بیش از گذشته در حوزه اشتغال، آموزش، زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و توسعه شهرستان بهره برداری کنیم که در یک سال گذشته اقدامات شایانی صورت گرفته است رسانه‌ها را حلقه اتصال مردم، صنعت و مدیریت شهرستان دانست و بر بهره‌گیری اصحاب رسانه از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و ابزارهای جدید ارتباطی برای ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان و استان بوشهر دیدگاه‌ها، پیشنهادها، انتقادات و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و فرماندار شهرستان عسلویه نیز به صورت شفاف به پرسش‌های آنان پاسخ داد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح سپاس و شاخه گل، از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان و استان بوشهر به مناسبت روز خبرنگار تجلیل و قدردانی شد.