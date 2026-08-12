جان باختن ۲ نفر بر اثر واژگونی خودرو در آزادراه پل زال - اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه بیست و یکم مردادماه ۱۴۰۵ در مسیر آزادراه پل‌زال به اندیمشک، قبل از پل حسینیه رخ داد که بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو سرنشین خودرو شامل دو خانم ۳۷ و ۴۰ ساله دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شدند. متأسفانه دو خانم دیگر با سنین ۲۳ و ۵۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده، در دم جان باختند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: از رانندگان خواستاریم با سرعت مطمئنه همچنین متناسب با شرایط جاده تردد کرده، از هرگونه سبقت غیرمجاز همچنین حرکات خطرآفرین خودداری کنند و همواره با حفظ هوشیاری همچنین رعایت فاصله طولی ایمن، ایمنی خود و سایر سرنشینان را در اولویت قرار دهند.

احمدی بلوطکی بر ضرورت استراحت کافی پیش از سفرهای طولانی، پرهیز از خستگی همچنین خواب‌آلودگی حین رانندگی، استفاده اجباری از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو تأکید کرد و گفت: بسیاری از حوادث مرگبار با رعایت همین نکات ساده اما حیاتی قابل پیشگیری هستند.