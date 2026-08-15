مردم خوزستان آب تنفس کردند؛ رطوبت ۹۵ درصدی در هندیجان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، رطوبت نسبی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته در اغلب نقاط استان افزایش یافته است.

وی افزود: هندیجان با ۹۵ درصد بیشترین رطوبت نسبی را در شبانه‌روز گذشته ثبت کرد. ماهشهر با ۸۶ در جایگاه بعدی قرار گرفت و رامشیر رطوبت ۸۱ را تجربه کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شادگان، امیدیه و آغاجاری به ترتیب رطوبت ۷۸، ۷۷ و ۷۱ درصد را گزارش کردند. گتوند، ایستگاه کشاورزی اهواز، ایذه، آبادان و بهبهان رطوبتی میان ۵۰ تا ۶۰ درصد داشتند.

سبزه‌زاری گفت: اهواز به رطوبت ۵۰ درصد رسید. شوش، صفی آباد دزفول، هویزه، بستان، رامهرمز، لالی، شوشتر، هفتکل و مسجدسلیمان رطوبتی بین ۳۵ تا ۴۷ ثبت کردند. دزپارت با ۲۳ و حسینیه با ۱۷ درصد کمترین رطوبت نسبی استان را داشتند.

وی در پایان تصریح کرد: میانگین رطوبت نسبی هوای استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۲.۵ درصد گزارش شده است.