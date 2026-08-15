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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

مردم خوزستان آب تنفس کردند؛ رطوبت ۹۵ درصدی در هندیجان

مردم خوزستان آب تنفس کردند؛ رطوبت ۹۵ درصدی در هندیجان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: افزایش جریانات مرطوب جنوبی، رطوبت نسبی هوای استان را به ۹۵ درصد در هندیجان رساند.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی، رطوبت نسبی هوا طی ۲۴ ساعت گذشته در اغلب نقاط استان افزایش یافته است.

وی افزود: هندیجان با ۹۵ درصد بیشترین رطوبت نسبی را در شبانه‌روز گذشته ثبت کرد. ماهشهر با ۸۶ در جایگاه بعدی قرار گرفت و رامشیر رطوبت ۸۱ را تجربه کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شادگان، امیدیه و آغاجاری به ترتیب رطوبت ۷۸، ۷۷ و ۷۱ درصد را گزارش کردند. گتوند، ایستگاه کشاورزی اهواز، ایذه، آبادان و بهبهان رطوبتی میان ۵۰ تا ۶۰ درصد داشتند.

سبزه‌زاری گفت: اهواز به رطوبت ۵۰ درصد رسید. شوش، صفی آباد دزفول، هویزه، بستان، رامهرمز، لالی، شوشتر، هفتکل و مسجدسلیمان رطوبتی بین ۳۵ تا ۴۷ ثبت کردند. دزپارت با ۲۳ و حسینیه با ۱۷ درصد کمترین رطوبت نسبی استان را داشتند.

وی در پایان تصریح کرد: میانگین رطوبت نسبی هوای استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۲.۵ درصد گزارش شده است.

کد مطلب 6916864

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      2 0
      پاسخ
      با وجود دمای گرما بالای ۶۰ درجه در استان خوزستان (نگین کشور) وتامین کننده ۷۵٪برق ابی کشور ،خداییش سزاوار نیست هم برق این استان زر خیز قطع بشه که موجب اسیب به لوازم برقی بدون حمایت جبران خسارت، وهم مسولان وزارت نیرو تعرفه آب وبرق مردم صبور این استان را گران وچندین برابری محاسبه کنند از مسولان از طریق رسانه ملی مطالبه وانتظار پاسخگویی داریم.من ا.توفیق

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