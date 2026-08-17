حمله دشمن به فرودگاه ایرانشهر ۳ همت خسارت برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خسروی بنجار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای حوزه حمل‌ونقل هوایی استان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های هوایی در کنار فعال‌سازی بنادر خشک و لجستیک منطقه‌ای، از برنامه‌های مهم استان برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی است.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: استفاده از مشوق‌های سوخت در استان مرزی سیستان و بلوچستان نیز در دستور کار قرار گرفته تا ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل هوایی و لجستیک بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد هاب پروازی در فرودگاه زاهدان خبر داد و گفت: قرار است پروازهای باری و مسافری به شکل هاب‌بندی در زاهدان انجام شود و ایجاد پایانه بار نیز در این فرودگاه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این طرح، فراهم کردن امکان توقف فنی پروازهای بین‌المللی در مسیر اروپا به شرق آسیا و استفاده از ظرفیت فرودگاه زاهدان برای جابه‌جایی بار است.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر ارزآوری، در بخش‌هایی مانند سوخت‌رسانی و کاهش زمان توقف هواپیماها در فضای کشور نیز درآمدزایی ایجاد کند و در همین راستا، مکاتبات لازم با مسئولان مربوطه انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به حمله صورت‌گرفته به فرودگاه ایرانشهر اظهار کرد: متأسفانه این فرودگاه مورد حمله دشمن قرار گرفت؛ این اتفاق در شرایطی رخ داد که اقدامات لازم برای توسعه آن در حال انجام بود و حتی پیمانکار پروژه توسعه باند نیز در آستانه انتخاب قرار داشت.

فرودگاه ایرانشهر در حال آماده سازی برای هواپیماهای پهن پیکر بود

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: در طرح توسعه فرودگاه ایرانشهر، افزایش طول باند از ۲ هزار و ۹۰۰ متر به ۳ هزار و ۳۰۰ متر پیش‌بینی شده بود تا امکان پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر در این فرودگاه فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه ایرانشهر در شبکه حمل‌ونقل هوایی استان گفت: این فرودگاه به دلیل حوزه نفوذ گسترده و دسترسی به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، از ظرفیت بالایی برای توسعه برخوردار است.

این مقام مسئول میزان خسارت واردشده به فرودگاه ایرانشهر را حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با وجود این خسارت سنگین، برنامه‌های توسعه‌ای فرودگاه متوقف نخواهد شد و زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایفای نقش فرودگاه‌ها در مسیر توسعه پایدار استان همچنان دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش برای احیای ناوگان هوایی استان خبر داد و گفت: دو فروند هواپیمای فوکر ۵۰ متعلق به استان که توقیف شده بودند، با پیگیری‌های انجام‌شده از توقیف خارج شدند و یکی از این هواپیماها به چرخه عملیات بازگشته و هواپیمای دوم نیز مراحل نهایی بازگشت به خدمت را طی می‌کند.

توسعه فرودگاه ایرانشهر، افزایش ظرفیت پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر و تقویت نقش این فرودگاه در جابه‌جایی مسافر و بار، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند جایگاه این فرودگاه را در شبکه حمل‌ونقل هوایی جنوب سیستان و بلوچستان ارتقا دهد.