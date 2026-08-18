عراق از میزبانی استقلال انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امروز سه شنبه ۲۷ مرداد انجام شد و تیم استقلال حریفان خود در این مسابقات را شناخت.

سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال که نماینده آبی ها در مراسم قرعه کشی بود در رابطه با ورزشگاه میزبان بازی های خانگی استقلال در آسیا اظهار داشت: متأسفانه امسال میزبانی از کشور عزیزمان گرفته شده و ما باید بازی‌هایمان را به صورت میهمان برگزار کنیم. ما شب گذشته جلسه داشتیم و امروز هم بعد از قرعه‌کشی مسابقات آسیا جلسه دیگری برگزار کردیم تا کشور میزبان را مشخص کنیم.

وی افزود: عراق یک تیم داشت و امکان میزبانی همزمان وجود نداشت. ازبکستان هم شرایط مشابهی داشت. کشورهای امارات و قطر نیز از روز نخست پذیرش میزبانی استقلال را نداشتند.

فتاحی در پایان خاطرنشان کرد: به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره کشور میزبان به بعد از قرعه‌کشی موکول شد و انشاالله طی ساعات آینده تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد.

صحبت‌های فتاحی در حالی مطرح شد که باشگاه استقلال امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عراق همچنان گزینه جدی آبی‌پوشان برای میزبانی از حریفان در لیگ نخبگان آسیا است.