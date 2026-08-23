استاد «عبدالله مظاهری» الگویی ارزشمند برای نسل جوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر یکشنبه با حضور در منزل استاد عبدالله مظاهری تاریخنگار و پژوهشگر برجسته ضمن تجلیل از جایگاه علمی وی اظهار کرد: استاد مظاهری از مفاخر برجستهای است که سالها عمر خود را صرف پژوهش در حوزه تاریخ، فرهنگ و ادبیات این دیار کرده و نقشی غیرقابلانکار در رشد و تعمیق فرهنگ و هنر همدان داشته است.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی این پژوهشگر پیشکسوت افزود: اخلاقمداری، وارستگی، بزرگمنشی و مراتب بالای پژوهشی استاد مظاهری او را به الگویی ارزشمند برای نسل جوان و اهالی فرهنگ تبدیل کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تاکید بر اهمیت تکریم بزرگان حوزه فرهنگ و هنر همزمان با «روز همدان» خاطرنشان کرد: وظیفه دستگاههای متولی فرهنگ است که در کنار بزرگداشت مفاخر از تلاشهای ارزنده کسانی که در مسیر اعتلای نام هگمتانه قدم برداشتهاند، قدردانی کنند.
جوادی در پایان استاد عبدالله مظاهری را از سرمایههای معنوی و علمی استان خواند و تصریح کرد: بهرهگیری از تجربیات و آثار علمی اینگونه چهرههای ماندگار، برای تداوم مسیر توسعه فرهنگی استان ضروری است و تکریم آنان بخشی از رسالت ذاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب میشود.
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