واکنش آسانی به گل تاریخی برای استقلال + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و سپاهان در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر شامگاه یکشنبه اول شهریور به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر شاگردان سهراب بختیاریزاده به پایان رسید.
یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، در دقیقه چهار این مسابقه گل نخست آبیپوشان را به ثمر رساند؛ گلی که یک هزار و یکصدمین گل استقلال در تاریخ لیگ برتر محسوب میشد.
آسانی پس از ثبت این گل تاریخی، با انتشار متنی در فضای مجازی به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: «به داشتن سهمی در تاریخ افتخار میکنم. یک گل، یک لحظه و یک تاریخ ماندگار. بعضی گلها برای همیشه در یادها میمانند. بیایید این مسیر را در کنار هم ادامه دهیم، خانواده آبی»
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