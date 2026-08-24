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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

واکنش آسانی به گل تاریخی برای استقلال + عکس

واکنش آسانی به گل تاریخی برای استقلال + عکس

وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال از اینکه موفق شده گل یک هزار و یکصدم این تیم در تاریخ لیگ برتر را به ثمر برساند، ابراز افتخار کرد و این اتفاق را لحظه‌ای ماندگار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه یکشنبه اول شهریور به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به پایان رسید.

یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، در دقیقه چهار این مسابقه گل نخست آبی‌پوشان را به ثمر رساند؛ گلی که یک هزار و یکصدمین گل استقلال در تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شد.

آسانی پس از ثبت این گل تاریخی، با انتشار متنی در فضای مجازی به این اتفاق واکنش نشان داد و نوشت: «به داشتن سهمی در تاریخ افتخار می‌کنم. یک گل، یک لحظه و یک تاریخ ماندگار. بعضی گل‌ها برای همیشه در یادها می‌مانند. بیایید این مسیر را در کنار هم ادامه دهیم، خانواده آبی»

واکنش آسانی به گل تاریخی برای استقلال + عکس

کد مطلب 6925938

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