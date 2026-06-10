کاخ سفید: رد ویزای برخی اعضای تیم ملی ایران دلایل موجهی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اعضای تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کنند، همچنان ویزای ۱۵ نفر از همراهان این تیم برای ورود به خاک آمریکا صادر نشده است.

این موضوع در شرایطی ادامه دارد که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران، مشکل صدور ویزای همراهان تیم ملی را به اطلاع فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) رسانده‌اند، اما با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، این نهاد تاکنون موفق به حل این مشکل نشده و وضعیت حضور این افراد در آمریکا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رسانه «البیان» امارات در این رابطه نوشت: «اندرو جولیانی» رئیس کارگروه کاخ سفید برای برگزاری جام جهانی فوتبال، اعلام کرد که جلوگیری از ورود یک داور سومالیایی و همچنین رد درخواست ویزای برخی اعضای کادر اجرایی تیم ملی ایران به «دلایل موجه» انجام شده است.

عمر عبدالغدیر آرتان (داور سومالیایی)، روز شنبه با وجود در اختیار داشتن ویزای معتبر، پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی میامی اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا نکرد. پس از آن نیز فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) نام او را از فهرست داوران مسابقات حذف کرد.

در همین حال، آمریکا با صدور ویزا برای حدود ۱۵ نفر از اعضای کادر اداری تیم ملی ایران مخالفت کرده است. جولیانی در نشست اندیشکده آتلانتیک کانسل در واشنگتن گفت: تاکنون ۳۵ تیم ملی وارد آمریکا شده‌اند و هیچ بازیکن یا مربی‌ای از ورود به کشور منع نشده است.

او افزود: برخی مسئولان اداری از ورود به آمریکا منع شده‌اند و این تصمیم دلایل موجهی داشته است.

وی همچنین تأکید کرد که باید از ورود «عوامل مخرب» به آمریکا تحت پوشش جام جهانی جلوگیری شود؛ رقابت‌هایی که از روز پنج‌شنبه با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز خواهد شد.

جولیانی درباره داور سومالیایی نیز گفت: یک داور اجازه ورود پیدا نکرد. نمی‌توانم جزئیات را بیان کنم، اما می‌توانم بگویم که دلیل بسیار موجهی برای این تصمیم وجود داشته است. او همچنین از گفتگو با مسئولان امنیتی و مرزی آمریکا در این خصوص خبر داد.

با این حال، دلیل دقیق جلوگیری از ورود عمر آرتان که سابقه قضاوت در جام ملت‌های آفریقا را دارد و در سال ۲۰۲۵ به عنوان بهترین داور آفریقا انتخاب شده بود، همچنان مشخص نیست. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا تنها اعلام کرده که این تصمیم به «مسائل مربوط به بررسی سوابق» او ارتباط دارد.

جولیانی در ادامه گفت: تمام اعضای کادر فنی تیم ملی ایران می‌توانند وارد آمریکا شوند، اما برخی مسئولان ایرانی امکان ورود ندارند و در این مورد نیز دلایل بسیار موجهی وجود دارد.

وی بدون ارائه توضیحات بیشتر افزود: همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، برخی افراد ممکن است خود را مربی معرفی کنند، در حالی که واقعاً چنین سمتی نداشته باشند.

ابهام‌ها درباره دریافت ویزای آمریکا و نگرانی‌های ناشی از تنش‌های جاری در خاورمیانه باعث شده است تیم ملی ایران محل اصلی اردوی خود را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند؛ هرچند این تیم هر سه مسابقه مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا برگزار خواهد کرد.