لحظه دیپورت شدن داور سومالیایی/ آرتان: از فیفا ممنونم! + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عمر آرتان داور سومالیایی که پس از ممانعت از ورود به ایالات متحده آمریکا فرصت حضور برای نخستین بار در جام جهانی را از دست داد، روز سه‌شنبه در حالی که خود را برای بازگشت به کشورش آماده می‌کرد از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) و مردم سومالی تشکر کرد.

او قرار بود نخستین داور سومالیایی تاریخ جام جهانی باشد، اما سخنگوی فیفا اعلام کرد که پس از جلوگیری از ورود او به آمریکا در اوایل این هفته، دیگر قادر به حضور در تمرینات یا قضاوت در این رقابت‌ها نخواهد بود.

آرتان در گفتگو با رویترز در فرودگاه استانبول، پیش از سوار شدن به پروازی به مقصد سومالی، گفت که حال روحی‌اش خوب است.

او افزود: الان حالم خوب است. از فیفا بابت حمایت همیشگی‌اش تشکر می‌کنم، همچنین از مردم سومالی. واقعاً از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا بسیار سپاسگزارم. این چیزی است که می‌خواهم بگویم.

دولت سومالی اعلام کرد تلاش کرده است بدون موفقیت با ایالات متحده و فیفا برای اجازه ورود عرتن مذاکره کند و از این اتفاق ابراز تأسف کرد.

وزارت ورزش سومالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دستاوردهای بین‌المللی او مایه افتخار و سربلندی مردم سومالی است.

فدراسیون فوتبال سومالی نیز اعلام کرد هیچ توضیح رسمی درباره دلیل ممنوعیت ورود این داور دریافت نکرده و در حال همکاری با فیفا و مقامات مربوطه برای روشن شدن جزئیات است.

سخنگوی فیفا نیز اعلام کرد این نهاد در روندهای مهاجرتی کشور میزبان دخالتی ندارد، از جمله تصمیمات مربوط به صدور ویزا، و مقامات به فیفا اطلاع داده‌اند که وضعیت آرتان در حال حاضر تغییر نخواهد کرد.

رئیس کمیته داوران فیفا، پیرلوئیجی کولینا، کمپ تمرینی‌ای را راه‌اندازی کرده است که ۱۴۰ داور و کمک‌داور حاضر در رقابت‌ها در آن حضور دارند. این داوران باید به دلایل لجستیکی و امنیتی در این مرکز بمانند، بنابراین آرتان بدون ورود به آمریکا نمی‌تواند در مسابقات کشورهای کانادا و مکزیک نیز شرکت کند.