نیوزیلند حمایت خود از اینفانتینو را پس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال نیوزیلند حمایت خود از انتخاب مجدد جانی اینفانتینو به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) را پس گرفت و خواستار بازنگری در این موضوع پس از لغو طرح فیفا برای مشارکت دادن شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در جام جهانی شد.

فدراسیون فوتبال نیوزیلند روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال نیوزیلند امروز به‌طور رسمی حمایت خود از نامزدی جانی اینفانتینو برای ریاست فیفا در کنگره این فدراسیون در سال ۲۰۲۷ را پس می‌گیرد.»

این فدراسیون همچنین خواستار انجام یک بررسی مستقل درباره اقداماتی شد که در روند توسعه پروژه FIFA Forward Enterprise انجام شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طرح FIFA Forward Enterprise که به دنبال ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به بخش تجاری مسابقات فیفا و فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی بود، پس از افزایش انتقادها لغو شد. این طرح با مخالفت شماری از کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌های ملی روبه‌رو شده بود.

نیوزیلند با این تصمیم از موضع کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) فاصله گرفته است؛ چرا که این کنفدراسیون از تصمیم فیفا برای لغو طرح FIFA Forward Enterprise استقبال کرده و از بررسی مسائل مرتبط با این پروژه حمایت کرده است.

به این ترتیب، مخالفت‌ها با ادامه ریاست اینفانتینو در آستانه انتخابات ریاست فیفا در سال ۲۰۲۷ همچنان ادامه دارد و نیوزیلند نیز به جمع فدراسیون‌هایی پیوسته که حمایت خود از نامزدی رئیس فعلی فیفا را پس گرفته‌اند.