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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

۶ طرح کرمانشاه در جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی برگزیده شدند

۶ طرح کرمانشاه در جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی برگزیده شدند

کرمانشاه - ۶ طرح از استان در رویداد منطقه‌ای بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به عنوان طرح‌های برگزیده معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری رویداد منطقه‌ای بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی که به میزبانی پارک علم و فناوری همدان برگزار شد، برگزیدگان استانی ۱۰ استان معرفی شدند که در این میان ۶ طرح از استان کرمانشاه در دو بخش فن‌آفرینی و طراحان کسب‌وکار به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

در بخش طراحان کسب‌وکار، طرح ارائه‌شده از سوی فرید علیدادی موفق به کسب عنوان نخست شد و طرح‌های سحر پارسامنش و بیتا عباسی نیز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم این بخش را به دست آوردند.

در بخش فن‌آفرینی نیز طرح پویا پرویزی از شرکت پویا نیرو در جایگاه نخست قرار گرفت و طرح‌های نوید حیدری از طب گستر فارابی و محسن جوهری از شرکت امید سپهر آتیه‌سازان جوان به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

بر اساس این نتایج، طرح‌های کسب‌شده در رتبه نخست هر دو بخش به عنوان فینالیست به مرحله نهایی ملی جشنواره راه پیدا کردند و در رقابت‌های نهایی که طی روزهای ۶ و ۷ آبان برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

پارک علم و فناوری کرمانشاه همچنین در بخش نمایشگاهی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی حضور فعالی داشت و دستاوردها و محصولات شرکت‌های استان در این نمایشگاه عرضه و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

کد مطلب 6936360

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