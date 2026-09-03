به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری رویداد منطقهای بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی که به میزبانی پارک علم و فناوری همدان برگزار شد، برگزیدگان استانی ۱۰ استان معرفی شدند که در این میان ۶ طرح از استان کرمانشاه در دو بخش فنآفرینی و طراحان کسبوکار به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
در بخش طراحان کسبوکار، طرح ارائهشده از سوی فرید علیدادی موفق به کسب عنوان نخست شد و طرحهای سحر پارسامنش و بیتا عباسی نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم این بخش را به دست آوردند.
در بخش فنآفرینی نیز طرح پویا پرویزی از شرکت پویا نیرو در جایگاه نخست قرار گرفت و طرحهای نوید حیدری از طب گستر فارابی و محسن جوهری از شرکت امید سپهر آتیهسازان جوان به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
بر اساس این نتایج، طرحهای کسبشده در رتبه نخست هر دو بخش به عنوان فینالیست به مرحله نهایی ملی جشنواره راه پیدا کردند و در رقابتهای نهایی که طی روزهای ۶ و ۷ آبان برگزار میشود، حضور خواهند داشت.
پارک علم و فناوری کرمانشاه همچنین در بخش نمایشگاهی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی حضور فعالی داشت و دستاوردها و محصولات شرکتهای استان در این نمایشگاه عرضه و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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