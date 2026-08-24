تجربه اروپایی در خدمت الوصل/ طارمی به دنبال درخشش در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الوصل امارات با جذب مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، یکی از باتجربهترین بازیکنان فوتبال آسیا را به ترکیب خود اضافه کرده است؛ بازیکنی که پس از سالها حضور در فوتبال اروپا و تجربه بازی در تیمهایی همچون ریوآوه، پورتو، اینترمیلان و المپیاکوس، حالا آماده است تجربه خود را در فوتبال امارات و رقابتهای آسیایی به کار بگیرد.
طارمی تنها یک نام بزرگ به فهرست الوصل اضافه نکرده است. این مهاجم ۳۴ ساله سالها در سطح اول فوتبال اروپا بازی کرده و در مسابقات مختلف، تجربه رقابت برای کسب جام و حضور در بازیهای پرفشار را به دست آورده است؛ تجربهای که میتواند برای الوصل در ادامه فصل اهمیت زیادی داشته باشد.
رسانه اماراتی «annahar» نوشت: مهاجم ایرانی در دوران حضورش در پورتو عملکرد درخشانی داشت و طی چهار فصل ۹۱ گل برای این تیم به ثمر رساند. او همراه با پورتو قهرمانی لیگ پرتغال، جام حذفی و جام اتحادیه این کشور را به دست آورد و پس از آن راهی اینترمیلان شد.
ویژگی طارمی تنها به گلزنی محدود نمیشود. او مهاجمی نیست که صرفاً در محوطه جریمه منتظر دریافت توپ بماند، بلکه با جابهجایی در زمین، حضور بین خطوط، کشاندن مدافعان حریف و ایجاد فضا برای همتیمیها میتواند در جریان بازی تأثیرگذار باشد. همین ویژگی باعث میشود نقش او در تیم جدیدش تنها با تعداد گلها و پاس گلها سنجیده نشود.
الوصل در مقطع مهمی طارمی را جذب کرد
انتقال طارمی به الوصل در شرایطی انجام شده که این تیم شروع خوبی در فصل جدید داشته است. الوصل در دو هفته نخست لیگ امارات به دو پیروزی دست یافته و با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.
این تیم همچنین خود را برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند و در ماه سپتامبر باید برابر القادسیه عربستان قرار بگیرد. الوصل فصل گذشته نیز در لیگ امارات به مقام سوم دست یافت و حالا امیدوار است با اضافه شدن طارمی، قدرت بیشتری برای رقابت در مسابقات داخلی و قارهای داشته باشد.
در چنین شرایطی، طارمی باید ارزشهای خود را در مسابقاتی نشان دهد که از نظر سرعت و اهمیت، سطح بالاتری دارند و کوچکترین اشتباه میتواند سرنوشت یک بازی را تغییر دهد.
نکته مهم در این انتقال آن است که الوصل روی آینده بلندمدت طارمی سرمایهگذاری نکرده، بلکه هدف اصلی این باشگاه استفاده از تجربه و کیفیت او در مقطع فعلی است. مهاجم ایرانی میتواند علاوه بر کمک به خط حمله، تجربه سالهای حضورش در فوتبال اروپا را نیز در اختیار همتیمیهایش قرار دهد.
به این ترتیب، الوصل امیدوار است حضور طارمی تنها به افزایش قدرت گلزنی این تیم منجر نشود و این مهاجم باتجربه بتواند در شخصیت تیم و نحوه مدیریت مسابقات مهم نیز نقش مؤثری ایفا کند.
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