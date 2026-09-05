نیمار دو ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیمار بار دیگر با مصدومیت مواجه شد و به نظر می‌رسد برای مدتی طولانی از میادین دور خواهد بود.

نیمار پس از دیدار تیم فوتبال سانتوس برابر پالمیراس در جام حذفی برزیل که با حذف سانتوس همراه شد، از وضعیت زمین ورزشگاه «ویلا بلمیرو» گلایه کرده بود. با این حال، روز جمعه مشخص شد که این بازیکن پس از همان مسابقه دچار مصدومیت شده است.

باشگاه سانتوس در اطلاعیه پزشکی خود درباره وضعیت نیمار اعلام کرد: این بازیکن دچار مصدومیت عضلانی نوع ۲B در عضله راست‌رانی قدامی ران راست شده است.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، نیمار به دلیل این مصدومیت ممکن است حدود دو ماه از حضور در میادین فوتبال دور باشد.