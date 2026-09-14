خبرگزاری مهر-گروه سیاست-هادی رضائی: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۶ خود که شامگاه پنج‌شنبه ۱۹ شهریور منتشر شد، از انهدام یک فروند شناور بدون‌ سرنشین (شهپاد) ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داد. این عملیات دقیق، هوشمندانه و به‌موقع، بار دیگر عزم راسخ رزمندگان مجاهد اسلام را در دفاع از تمامیت ارضی، منافع حیاتی و عزت ملت ایران به نمایش گذاشت و نشان داد که هرگونه حضور خصمانه در این گذرگاه حیاتی جهان، با پاسخ کوبنده، قاطع و بدون مماشات مواجه خواهد شد.

متن کامل اطلاعیه نیروی دریایی سپاه به این شرح است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم؛ والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین.

ملت رشید و به‌پا خاسته ایران اسلامی؛ ارتش تروریست و متجاوز آمریکایی طی روزهای گذشته، از ترس نزدیک شدن و رویارویی با رزمندگان مجاهد اسلام، اقدام به اعزام شناورهای بدون ‌سرنشین خود به تنگه هرمز نموده است. نیروی دریایی سپاه، به مدد خداوند متعال، یک فروند از شناورهای بدون ‌سرنشین (شهپاد) دشمن، با شماره بدنه ۵۸۳۸ و از نوع «سیل‌درون» را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داد و در اجرای ماموریت تجاوزکارانه خود ناکام گذاشت.

نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند: تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی ما بوده و هرگونه حضور خصمانه در این تنگه راهبردی مورد هدف قرار می‌گیرد. وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

این اقدام موفق، در ادامه سلسله عملیات‌های دفاعی، بازدارنده و پیش‌دستانه نیروی دریایی سپاه در پهنه خلیج فارس و تنگه هرمز صورت گرفته است. عملیاتی که نه تنها یک ابزار پیشرفته جاسوسی دشمن را از مدار خارج کرد، بلکه پیام روشنی به تمام قدرت‌های متجاوز و دنباله‌روهای آنان ارسال کرد: آب‌های سرزمینی و راهبردی ایران، تحت اشراف کامل، کنترل هوشمند و اراده پولادین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد و هیچ متجاوزی نمی‌تواند با خیال آسوده در آن جولان دهد.

سردار عظمایی: هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد

سردار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بعد از این ماجرا در پیامی خاطرنشان کرد: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیلدرون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز مسدود و تحت اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند ماست، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار میگیرد.

تاریخ بکارگیری شناورهای بدون سرنشین

توسعه و استفاده از شناورهای سطحی کلاسیک به صورت خودگردان و بدون سرنشین در جنگ دوم جهانی آغاز شد. اما افزایش نیاز به کاربرد وسایل بدون سرنشین سطحی در دو دهه اخیر باعث توسعه تحقیق و توجه ویژه به فناوری‌ها در توسعه شناورهای بدون سرنشین شد، اگر چه تجهیزات بدون سرنشین زیرسطحی و هوایی زودتر، به منصه ظهور رسیده‌اند اما دست یابی به آنها راه توسعه را به سمت وسایل بدون سرنشین سطحی سوق داد.

ویژگی یک شناور بدون سرنشین بر نوآوری‌هایی در زمینه به کارگیری محموله‌های متعدد، سرعت بالا، اندازه کوچک‌تر و پیاده سازی فناوری سیستم‌های خودگردان استوار است تا بتواند وسیله‌ای با قابلیت تأمین نیازهای فوق العاده برای اجرای عملیات متعدد باشد.

مأموریت‌های شناورهای سطحی بدون سرنشین نظامی

مأموریت نیروهای دریایی در دنیا در حال توسعه است و این موضوع منجر به مأموریت‌های نوین، متفاوت و نیازمندی‌های جدید برای وسایل خودگردان شده است. به عنوان نمونه جمع آوری و ارسال اطلاعات محیطی از محدوده‌های ممنوعه بسیار ارزشمند است. بنابراین هر وسیله خودگردانی که داده‌هایی را به یک پایگاه منتقل کند، می‌تواند باعث ارتقا اثربخشی نیروی نظامی خود شود.

توانایی شناورهای بدون سرنشین در اجرای عملیات بسیار خطرناک یا پُراسترس برای انسان، کاربرد آنها را در این نقش‌ها بسیار ارزشمند کرده است. زمینه‌های بالقوه کاربرد وسایل بدون سرنشین اعم از سطحی و زیرسطحی و البته هوایی در بخش مأموریت‌های دریایی را می‌توان در زمینه عملیات مین یابی و مین روبی در دریا، مقابله با موشک‌های ضد کشتی، مقابله با زیردریایی‌ها، مقابله با شناورهای کوچک سطحی، آشکارسازی حمله‌های شیمیایی- بیولوژیکی و رادیویی و دیده بانی و جمع آوری اطلاعات محیطی و… نام برد.

در مجموع می‌توان حدود ۸ مأموریت اصلی برای شناورهای بدون سرنشین در نیروهای دریایی ترسیم کرد:

۱- اقدامات ضد مین

۲- جنگ ضد زیردریایی

۳- امنیت دریانوردی

۴- جنگ سطحی

۵- پشتیبانی از نیروهای عملیاتی

۶- جنگ الکترونیک

۷- پشتیبان عملیات ممانعت دریایی

۸- شناسایی و جمع آوری اطلاعات

مشخصات فنی دقیق شهپاد منهدم‌شده (سیل‌درون اکسپلورر)

شناور منهدم‌شده از نوع Saildrone Explorer است؛ یکی از پیشرفته‌ترین شناورهای سطحی بدون ‌سرنشین ساخت شرکت آمریکایی سیل‌درون که در سال‌های اخیر به ابزار اصلی ناوگان پنجم و نیروی ضربت ۵۹ ارتش تروریستی آمریکا در منطقه برای جمع‌آوری اطلاعات، جاسوسی و ایجاد آگاهی محیطی دریایی تبدیل شده است.

مشخصات فنی اصلی این شهپاد به شرح زیر است:

- طول بدنه: هفت متر (حدود ۲۳ فوت)

- ارتفاع باله سخت و خود تنظیم‌شونده (Wing): پنج متر (حدود ۱۵ تا ۱۶ فوت)

- آبخور (Draft): دو متر (حدود ۶ فوت)

- پیشرانه اصلی: نیروی باد از طریق باله سخت و هوشمند

- تامین انرژی حسگرها، سامانه‌های الکترونیکی و ارتباطی: پنل‌های خورشیدی نصب‌شده روی بدنه

- سرعت متوسط: یک تا سه گره دریایی (بسته به شدت و جهت باد)

- ماندگاری عملیاتی: بیش از ۱۲ ماه (تا ۳۶۵ روز متوالی) بدون نیاز به بازگشت به بندر یا شناور پشتیبان

- برد عملیاتی: عملا نامحدود

این شناور به دلیل طراحی خاص خود، سطح مقطع راداری نسبتا پایینی دارد و می‌تواند ماه‌ها در دریا بماند و به‌صورت پیوسته داده جمع‌آوری کند. پیشرانه بادی و تغذیه خورشیدی باعث می‌شود هزینه عملیاتی آن بسیار پایین باشد و نیاز به سوخت فسیلی یا پشتیبانی لجستیکی مداوم نداشته باشد؛ ویژگی‌ای که آن را به ابزاری ایده‌آل برای ماموریت‌های طولانی‌مدت جاسوسی و شناسایی تبدیل کرده است.

سامانه حسگرها و تجهیزات جاسوسی

شهپاد اکسپلورر معمولا به مجموعه‌ای پیشرفته از حسگرهای هواشناسی، اقیانوس‌شناسی و شناسایی مجهز است که شامل موارد زیر می‌شود: حسگر سه‌بعدی اندازه‌گیری سرعت و جهت باد با فرکانس بالا، حسگرهای دقیق دما و رطوبت هوا، حسگر فشار جو، حسگرهای دمای آب، شوری، اکسیژن محلول و کلروفیل، سامانه اندازه‌گیری ارتفاع و دوره امواج با بهره‌گیری از واحدهای اندازه‌گیری اینرسیایی و جی‌پی‌اس دوگانه، دوربین‌های نوری با وضوح بالا و پوشش ۳۶۰ درجه مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص خودکار اهداف سطحی، فرستنده و گیرنده AIS برای رصد و شناسایی تردد شناورهای تجاری و نظامی، امکان نصب سونارهای تک‌پرتو یا چندپرتو برای نقشه‌برداری بستر دریا و اندازه‌گیری جریان‌های زیرسطحی، لینک‌های ماهواره‌ای پرظرفیت برای انتقال زنده داده‌ها به مراکز فرماندهی دشمن.

این تجهیزات به شهپاد امکان می‌دهد نه تنها داده‌های هواشناسی و اقیانوس‌شناسی جمع‌آوری کند، بلکه به‌عنوان یک سکوی شناسایی و مراقبت دائمی (ISR) عمل کرده و تصویر نسبتا کاملی از تردد کشتی‌ها، فعالیت‌های نظامی احتمالی و وضعیت محیط دریایی منطقه ارائه دهد. دشمن با اتکا به این سامانه‌ها تلاش می‌کرد حضور فیزیکی پرریسک خود را کاهش دهد و با ابزارهای کم‌هزینه و بدون‌ سرنشین، اشراف اطلاعاتی خود را حفظ کند. اما نیروی دریایی سپاه با شناسایی دقیق این شناور با شماره بدنه ۵۸۳۸ و هدف قرار دادن آن در ورودی تنگه هرمز، نشان داد که حتی سامانه‌های کم‌سرعت و با سطح مقطع پایین دشمن نیز از تیررس سامانه‌های شناسایی، رهگیری و آتش رزمندگان اسلام خارج نیستند.

زمینه و ماهیت تهدید آمریکایی

در روزهای اخیر، ارتش تروریستی آمریکا با بهره‌گیری از شناورهای بدون ‌سرنشین نسل جدید، تلاش کرده بود حضور خود را در نزدیکی تنگه هرمز گسترش دهد. این شهپادها که عمدتا از نوع سیل‌درون اکسپلورر هستند، ابزارهای پیشرفته جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی الکترونیکی و نظارت مداوم بر تردد کشتی‌ها محسوب می‌شوند. استفاده آمریکا از این ابزارها، در شرایطی که پایگاه‌های نظامی‌اش در منطقه بارها هدف حملات مشروع نیروهای مقاومت قرار گرفته، نشان‌دهنده ترس و احتیاط دشمن از رویارویی مستقیم با رزمندگان سپاه است. به جای اعزام شناورهای سرنشین‌دار که ریسک تلفات انسانی بالایی دارد، دشمن ترجیح داده است از ابزارهای بدون ‌سرنشین استفاده کند تا شاید بتواند بدون پرداخت هزینه سنگین، اطلاعات جمع‌آوری کند. اما نیروی دریایی سپاه با اشراف اطلاعاتی دقیق و توانمندی عملیاتی بالا، این ترفند را نیز خنثی کرد.

شماره بدنه ۵۸۳۸ که در اطلاعیه رسمی اعلام شده، هویت این شناور را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که رصد و شناسایی آن با دقت بالا و در چارچوب یک عملیات اطلاعاتی- عملیاتی منسجم انجام شده است. تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از سوی منابع رسمی، لحظات اصابت و انهدام این شهپاد را به تصویر کشیده‌اند؛ صحنه‌هایی که حکایت از دقت آتش، هماهنگی کامل سامانه‌های شناسایی، هدف‌یابی و شلیک دارد.

اهمیت راهبردی تنگه هرمز

تنگه هرمز نه تنها شاهرگ حیاتی صادرات انرژی جهان است، بلکه یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک منطقه و جهان به شمار می‌رود. روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از این گذرگاه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای گسترده اقتصادی و سیاسی برای جهان دارد. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که امنیت این تنگه برای همه است، اما حضور نظامی خصمانه و تلاش برای تسلط یا جاسوسی در آن، غیرقابل ‌تحمل است.

کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه بر این تنگه، نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری در سامانه‌های راداری پیشرفته، پهپادهای شناسایی و رزمی، شنود الکترونیکی، شناورهای تندرو، موشک‌های ساحل به دریا و سامانه‌های دفاعی بومی است. اعلام صریح سپاه مبنی بر مسدود بودن تنگه و هدف قرار گرفتن هرگونه حضور خصمانه، نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه بازتاب واقعیت میدانی و اراده ملی است. دشمنان ایران به خوبی می‌دانند که هرگونه ماجراجویی در این منطقه، با پاسخ سخت، سریع و موثر مواجه خواهد شد.

انهدام این شهپاد، از چند جنبه حائز اهمیت است:

نخست، نشان‌دهنده توانمندی بالای شناسایی و رهگیری اهداف کوچک، کم‌سرعت و با سطح مقطع راداری پایین در محیط پیچیده دریایی است. تشخیص شهپادهایی از این نوع، نیازمند سامانه‌های پیشرفته و اپراتورهای ماهر است. موفقیت در هدف قرار دادن آن، گواه بلوغ سامانه‌های دفاعی دریایی سپاه و اشراف کامل اطلاعاتی بر منطقه است.

دوم، این عملیات بازدارندگی فعال را به نمایش گذاشت. به جای منتظر ماندن برای اقدامات خصمانه‌تر دشمن، نیروی دریایی سپاه پیش‌دستانه وارد عمل شد و ابزار جاسوسی را پیش از تکمیل ماموریتش از بین برد. این رویکرد، هزینه عملیات‌های اطلاعاتی دشمن را به شدت افزایش می‌دهد و آنها را مجبور می‌کند یا ریسک بالاتری بپذیرند یا حضور خود را محدود کنند.

سوم، پیام سیاسی این اقدام روشن است. در حالی که برخی محافل غربی تلاش می‌کنند حضور نظامی آمریکا در منطقه را «تضمین‌کننده امنیت کشتیرانی» جلوه دهند، واقعیت میدانی چیز دیگری است. حضور نیروهای آمریکایی خود عامل اصلی ناامنی و تنش بوده و هست. ملت ایران و نیروهای مسلح آن، دیگر حاضر نیستند شاهد تحرکات جاسوسی و تجاوزکارانه در حیاط خلوت راهبردی خود باشند. کارشناسان نظامی معتقدند این عملیات می‌تواند نقطه عطفی در تقابل نامتقارن دریایی باشد. آمریکا سال‌ها روی توسعه ناوگان بدون‌ سرنشین سرمایه‌گذاری کرده تا بتواند با حداقل ریسک انسانی، سلطه اطلاعاتی خود را حفظ کند. اما وقتی این ابزارها یکی پس از دیگری هدف قرار می‌گیرند، منطق هزینه-فایده برای دشمن تغییر می‌کند. از دست دادن حتی یک شهپاد پیشرفته، علاوه بر هزینه مادی، ضربه روحی و اعتباری نیز به همراه دارد و نشان می‌دهد که برتری فناورانه ادعایی دشمن در برابر اراده، ایمان و ابتکار عمل رزمندگان اسلام رنگ می‌بازد.

چشم‌انداز آینده

عملیات اخیر، بخشی از پازل بزرگ‌تر دفاع همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران است. در شرایطی که دشمنان ایران از ابزارهای مختلف نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای برای فشار استفاده می‌کنند، نیروهای مسلح با تکیه بر توان داخلی، ایمان، ابتکار عمل و پشتیبانی ملت، پاسخ‌های متناسب و بازدارنده ارائه می‌دهند. تنگه هرمز همچنان تحت اشراف کامل نیروهای ایرانی باقی خواهد ماند. هر شناور، هواپیما یا سامانه‌ای که با نیت خصمانه وارد این منطقه شود، باید بداند که در تیررس رزمندگان سپاه قرار دارد. پیام روشن است: امنیت منطقه از مسیر احترام به حاکمیت ملی ایران می‌گذرد، نه از مسیر نظامی‌گری و تهدید.