به گزارش خبرنگار مهر، به برای بسیاری از مالکان این سؤال مطرح است که آیا سند مالکیت تک‌برگ زردرنگ یا آجری باید با سند تک‌برگ سبزرنگ تعویض شود یا خیر.

بررسی مقررات مربوط به اسناد مالکیت حدنگار نشان می‌دهد که دارندگان سندهای تک‌برگ زردرنگ یا آجری نیازی به تعویض سند خود و تبدیل آن به سند سبزرنگ ندارند. تفاوت اصلی سندهای سبزرنگ با سندهای زرد یا آجری، در نحوه انجام معاملات و شمول آنها نسبت به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

بر این اساس، مالکان املاک دارای سند تک‌برگ زردرنگ یا آجری لازم نیست صرفاً به دلیل رنگ سند، برای تعویض آن اقدام کنند و این اسناد همچنان معتبر هستند.

از سوی دیگر، در صورت انجام معامله نسبت به ملکی که دارای سند مالکیت حدنگار است، پس از انتقال رسمی ملک، سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر می‌شود که این سند، سند مالکیت حدنگار سبزرنگ خواهد بود.

چه کسانی باید ادعای خود را ثبت کنند

در کنار موضوع اسناد مالکیت، یکی دیگر از پرسش‌های مطرح درباره فرآیند ثبت ادعا این است که چه افرادی باید ادعای مالکیت یا حقوق مربوط به املاک را ثبت کنند. افرادی که نسبت به عین ملک فاقد سند مالکیت، مانند خانه، مغازه یا زمین زراعی، ادعای مالکیت دارند، از جمله مشمولان ثبت ادعا هستند.

همچنین افرادی که نسبت به منافع یک ملک برای بیش از دو سال ادعایی دارند و ملک فاقد سند مالکیت است یا منافع بیش از دو سال آن به موجب سند رسمی به آنها واگذار نشده، باید نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند. مدعیان حق انتفاع اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال نسبت به املاک فاقد سند مالکیت نیز در این گروه قرار می‌گیرند.

از دیگر مشمولان می‌توان به افرادی اشاره کرد که نسبت به ملک دیگری حقوق ارتفاقی مانند حق مجری یا حق عبور دارند، اما ملک فاقد سند مالکیت است یا حق ارتفاق مورد ادعا در سند مالکیت درج نشده است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی درباره اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که متعلق به دولت است و فاقد سند مالکیت حدنگار هستند و نیز اشخاصی که پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی مراجع ذی‌صلاح به نفع آنها صادر شده اما این حکم منتهی به صدور سند مالکیت رسمی یا درج آن در سند نشده است، از جمله مشمولان ثبت ادعا محسوب می‌شوند.