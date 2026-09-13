به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی آیچی-ناگویا در ژاپن برگزار میشود.
بر این اساس کاروان دوومیدانی ایران با ۱۱ ورزشکار شامل هفت مرد و چهار زن در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت. اسامی ورزشکاران اعزامی ایران به شرح زیر است:
مردان:
محمدرضا طیبی – پرتاب وزنه
حسن عجمی – پرتاب وزنه
علی امیریان – ۸۰۰ متر
صادق صمیمی – پرتاب دیسک
حسین نوری – ۱۵۰۰ متر
حسن تفتیان – ۱۰۰ متر
بنیامین یوسفی – ۱۰۰ و ۲۰۰ متر
زنان:
زهرا صالحی – ۲۰۰ و ۴۰۰ متر
فاطمه محیطیزاده – هفتگانه
ریحانه مبینی – پرش طول
مریم کاظمی – پرش سهگام
این ورزشکاران پس از بیش از ۱۸ ماه حضور در اردو و شرکت در رقابتهای مختلف از جمله مسابقات جایزه بزرگ، رکوردگیریهای داخل اردو، رقابتهای بینالمللی بلاروس و مسابقات قهرمانی کشور در شیراز در فهرست نهایی اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا قرار گرفتند.
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