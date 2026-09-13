به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی آیچی-ناگویا در ژاپن برگزار می‌شود.

بر این اساس کاروان دوومیدانی ایران با ۱۱ ورزشکار شامل هفت مرد و چهار زن در این دوره از بازی‌ها حضور خواهد داشت. اسامی ورزشکاران اعزامی ایران به شرح زیر است:

مردان:

محمدرضا طیبی – پرتاب وزنه

حسن عجمی – پرتاب وزنه

علی امیریان – ۸۰۰ متر

صادق صمیمی – پرتاب دیسک

حسین نوری – ۱۵۰۰ متر

حسن تفتیان – ۱۰۰ متر

بنیامین یوسفی – ۱۰۰ و ۲۰۰ متر

زنان:

زهرا صالحی – ۲۰۰ و ۴۰۰ متر

فاطمه محیطی‌زاده – هفتگانه

ریحانه مبینی – پرش طول

مریم کاظمی – پرش سه‌گام

این ورزشکاران پس از بیش از ۱۸ ماه حضور در اردو و شرکت در رقابت‌های مختلف از جمله مسابقات جایزه بزرگ، رکوردگیری‌های داخل اردو، رقابت‌های بین‌المللی بلاروس و مسابقات قهرمانی کشور در شیراز در فهرست نهایی اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفتند.