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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

۱۱ دوومیدانی‌کار ایران عازم بازی‌های آسیایی ناگویا می‌شوند

۱۱ دوومیدانی‌کار ایران عازم بازی‌های آسیایی ناگویا می‌شوند

۱۱ دوومیدانی‌کار ایران برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) به میزبانی آیچی-ناگویا در ژاپن برگزار می‌شود.

بر این اساس کاروان دوومیدانی ایران با ۱۱ ورزشکار شامل هفت مرد و چهار زن در این دوره از بازی‌ها حضور خواهد داشت. اسامی ورزشکاران اعزامی ایران به شرح زیر است:

مردان:

محمدرضا طیبی – پرتاب وزنه

حسن عجمی – پرتاب وزنه

علی امیریان – ۸۰۰ متر

صادق صمیمی – پرتاب دیسک

حسین نوری – ۱۵۰۰ متر

حسن تفتیان – ۱۰۰ متر

بنیامین یوسفی – ۱۰۰ و ۲۰۰ متر

زنان:

زهرا صالحی – ۲۰۰ و ۴۰۰ متر

فاطمه محیطی‌زاده – هفتگانه

ریحانه مبینی – پرش طول

مریم کاظمی – پرش سه‌گام

این ورزشکاران پس از بیش از ۱۸ ماه حضور در اردو و شرکت در رقابت‌های مختلف از جمله مسابقات جایزه بزرگ، رکوردگیری‌های داخل اردو، رقابت‌های بین‌المللی بلاروس و مسابقات قهرمانی کشور در شیراز در فهرست نهایی اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفتند.

کد مطلب 6945569
فریبا جلیل خانی

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