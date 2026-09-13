۱۰۵ کیلومتر عملیات راهداری در محورهای گرمسار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس میر محمدی ظهر یکشنبه با تشریح عملکرد پنج‌ماهه اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گرمسار اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی، بهبود وضعیت فنی راه‌ها و افزایش کیفیت تردد کاربران جاده‌ای، ۱۰۵ کیلومتر عملیات راهداری محوری در محورهای حوزه استحفاظی شهرستان انجام شده است.

وی ادامه داد: اصلاح شیب شیروانی به طول ۱۲ کیلومتر و رفع افتادگی شانه راه به طول ۴۰ کیلومتر از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده که با هدف بهبود شرایط فنی راه‌ها و افزایش ایمنی تردد اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گرمسار ادامه داد: در این مدت همچنین هشت مورد ساماندهی تقاطع‌های اصلی به فرعی و دو کیلومتر ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی در محورهای مواصلاتی شهرستان انجام شده است.

میر محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نگهداری و پاکسازی راه‌ها یادآور شد: طی پنج ماه نخست سال جاری، عملیات ریزش‌ برداری در شش مقطع انجام و ۱۰۶ کیلومتر از حریم راه‌ها نیز پاکسازی و تسطیح شده است.

وی اضافه کرد: احیای سه کیلومتر قنو نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در محورهای مواصلاتی شهرستان گرمسار طی این مدت بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گرمسار تأکید کرد: تداوم عملیات راهداری و نگهداری مستمر محورهای مواصلاتی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای دارد.