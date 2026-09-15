  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۷

کشف یک تن مواد روان‌گردان در مرز ارومیه

کشف یک تن مواد روان‌گردان در مرز ارومیه

فرمانده مرزبانی انتظامی، از کشف و ضبط یک تن مواد مخدر روان‌گردان در مرز ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرد: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای سنگین از مواد مخدر روان‌گردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یک هزار کیلو مخدر روان‌گردان را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات، تعداد یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6947487
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه