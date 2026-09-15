بیل گیتس: همه دولت های جهان عقب تر از هوش مصنوعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هم بنیانگذار مایکروسافت تا این اواخر درباره هوش مصنوعی خوش بین بود اما اکنون موضع خود را تغییر داده و نسبت به تهدید آن برای مشاغل هشدار داده و نگران حملات و خطرات هم نشین هوش مصنوعی است.

او در این باره گفت: تصور نمی کنم هیچ دولتی در دنیا به اندازه ای کافی در این حوزه دقت کرده باشد. گیتس در ادامه افزود اگر این فناوری به درستی مدیریت شود و به طور مساوی دسترسی به آن فراهم شود، پتانسیل زیادی برای کمک به فقرا دارد.

این درحالی است که بنیاد بیل گیتس نیز اعلام کرده حداقل یک میلیارددلار در دو سال آینده برای گسترش دسترسی به هوش مصنوعی هزینه می کند. گیتس از مدتی نگرانی هایش را با رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اشتراک گذاشته و تصمیم دارد با شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز دیدار کند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت بسیار عقب تر از این فناوری هستند.

اما بنیانگذار مایکروسافت با وجود نگرانی هایش امیدوار است هوش مصنوعی بتواند شکاف بین فقیر و غنی را پر کند و نه اینکه آن را بیشتر کند.