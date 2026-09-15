واکاوی اربعین از نگاه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر شهید همواره نگاهی راهبردی و ویژه به آیین میلیونی اربعین حسینی داشتند. از نگاه ایشان اجتماع عظیم و میلیونی مسلمانان و عاشقان اهلبیت در ایام اربعین، تجلی عظمت اسلام، مانور قدرت تشیع و گامی اثربخش در برپاداشتن شعائر حسینی و احیای فرهنگ ناب عاشوراست. ایشان این پیادهروی عظیم و همگرایی بینظیر را نشانهای از زنده بودن روحیه استکبارستیزی، بصیرت دینی و وحدت کلمه در میان امت اسلامی میدانستند و همواره بر لزوم حفظ و تقویت این سرمایه عظیم معنوی تأکید داشتند.
در همین راستا و با هدف واکاوی، تبیین و بازخوانی ابعاد مختلف این اجتماع بزرگ از منظر اندیشههای رهبر شهید، نشست علمی «اربعین از نگاه امام شهید» برگزار میشود. این رویداد علمی و فرهنگی به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با مشارکت ستاد فرهنگی اربعین حسینی و پژوهشکده بینالمللی عروةالوثقی تدارک دیده شده است تا ابعاد مختلف پیوند میان اندیشه رهبر شهید و حماسه اربعین حسینی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
در این نشست علمی، جمعی از اندیشمندان، دیپلماتها و پژوهشگران برجسته حوزه سیره و تاریخ اهلبیت به ایراد سخن و تبیین زوایای پنهان و آشکار این موضوع خواهند پرداخت. حجتالاسلام محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، حجتالاسلام نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجتالاسلام سید حسین البخاتی، مدیرکل آموزش و تربیت الحشد الشعبی و حجتالاسلام حمیدرضا مطهری، رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهلبیت(ع)، سخنرانان این برنامه هستند. شایان ذکر است که این نشست علمی با دبیری حجتالاسلام جلال عراقی مدیریت و راهبری میشود.
این نشست علمی فردا، چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل پردیسان، بلوار دانشگاه، ساختمان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه دوم، تالار شهید سلیمانی برگزار خواهد شد. همچنین به منظور تسهیل در دسترسی علاقهمندان و پژوهشگران از سراسر کشور و خارج از ایران، بستر شرکت مجازی در این نشست فراهم شده است و حاضران میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی به نشانی dte.bz/danaee به صورت زنده در این رویداد علمی مشارکت داشته باشند.
نظر شما