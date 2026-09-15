هشدار هواشناسی سیستان وبلوچستان؛ وزش باد شدید و رگبار باران در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از سه‌شنبه تا چهارشنبه (۲۴ تا ۲۵ شهریور) رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ارتفاعات جنوبی و مرکزی، شمال‌غرب و ارتفاعات جنوب‌شرق سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین از چهارشنبه تا عصر جمعه (۲۵ تا ۲۷ شهریور) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی در محور مواصلاتی زاهدان–زابل، افزایش موقتی غلظت غبار در نوار شرقی استان و کاهش نسبی دما در نیمه شمالی شود.

ملاشاهی با توصیه به شهروندان گفت: با توجه به احتمال جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری شود و شهروندان نیز از انجام فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی بپرهیزند.

وی از دامداران نیز خواست تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از شرایط جوی اتخاذ کنند.

ملاشاهی همچنین بر رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در زمان غبارآلود شدن هوا تأکید کرد و گفت: رانندگان با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، در محورهای مواصلاتی با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی افزود: در اجرای عملیات عمرانی نیز باید تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید در نظر گرفته شود و کشاورزان نیز برای حفاظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی اقدامات لازم را انجام دهند.