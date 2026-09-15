اعلام نرخ کرایه سرویس مدارس شیراز در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر ولیزاده از تصویب نرخ کرایه جابهجایی دانشآموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نرخهای مصوب بر اساس نوع خودرو، مبلغ ورودی هر دانشآموز و هزینه پیمایش هر کیلومتر تعیین شده است.
وی افزود: نرخ اعلامشده برای پنج روز فعالیت در هفته محاسبه شده و در صورت استفاده از سرویس در شش روز هفته، ۲۱ درصد به نرخ مصوب افزوده میشود.
نرخ سرویس مدارس بر اساس نوع خودرو
مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز ادامه داد: نرخ ورودی هر دانشآموز برای خودروهای پراید و مشابه ۱۷۱ میلیون و ۶ هزار و ۳۶۸ ریال، سمند و مشابه ۱۹۵ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۲۹۳ ریال، پژو و مشابه ۱۹۲ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۱۸۶ ریال، ون ۱۰۷ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۶ ریال و مینیبوس ۱۱۲ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شده است.
ولیزاده اضافه کرد: هزینه پیمایش هر کیلومتر نیز برای پراید و مشابه ۸ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۲۷ ریال، سمند و مشابه ۱۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۱۰ ریال، پژو و مشابه ۱۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۴۰۴ ریال، ون ۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۷۰۸ ریال و مینیبوس ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۸۹ ریال محاسبه شده است.
کرایه مسیرهای پرترافیک بیشتر میشود
وی با اشاره به ضوابط افزایش نرخ سرویس مدارس گفت: برای مسیرهایی که بر اساس مطالعات جامع حملونقل شهر شیراز پرترافیک شناخته شدهاند، ۱۰ درصد به نرخ ورودی و هزینه هر کیلومتر افزوده خواهد شد.
مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز افزود: خدماترسانی به مدارس خاص، از جمله مدارس استثنایی، نیز مشمول پنج درصد افزایش نرخ خواهد بود.
پیشپرداخت سرویس از ۱۵ شهریور
ولیزاده درباره نحوه پرداخت هزینه سرویس مدارس بیان کرد: والدین متقاضی هنگام ثبت درخواست باید از ۱۵ شهریورماه مبلغ ۵۰ میلیون ریال را به عنوان پیشپرداخت پرداخت کنند که در صورت تأمین نشدن سرویس برای دانشآموز، این مبلغ به خانواده بازگردانده میشود.
وی ادامه داد: هزینه سرویس مدارس در چهار مرحله دریافت خواهد شد که قسط نخست در ۲۸ مهرماه و معادل ۴۵ درصد با احتساب پیشپرداخت، قسط دوم در ۲۸ آذرماه معادل ۲۰ درصد، قسط سوم در ۲۸ دیماه معادل ۲۰ درصد و قسط چهارم در ۲۸ بهمنماه معادل ۱۵ درصد خواهد بود.
ولیزاده تأکید کرد: چنانچه والدین حداکثر تا سه روز پس از موعد مقرر نسبت به پرداخت قسط اقدام نکنند، شرکت سرویس مدارس برای جلوگیری از تضییع حقوق راننده مجاز به توقف ارائه خدمات به دانشآموز خواهد بود.
سرویس یکطرفه ۷۰ درصد هزینه کامل
مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز گفت: دانشآموزانی که تنها برای مسیر رفت یا برگشت درخواست سرویس دارند، باید ۷۰ درصد هزینه سرویس کامل را پرداخت کنند.
وی درباره شرایط انصراف نیز توضیح داد: در صورت انصراف دانشآموز پس از تعیین سرویس، هزینه روزهای استفادهشده به صورت روزشمار محاسبه میشود و درصدی از هزینه روزهای باقیمانده نیز دریافت خواهد شد.
به گفته ولیزاده، این درصد در صورت انصراف در ماههای مهر و آبان پنج درصد، در آذر و دی ۱۵ درصد و از بهمن تا پایان اردیبهشت ۳۵ درصد خواهد بود.
شهرداری برای برخی دانشآموزان تعهدی ندارد
وی با اشاره به ضوابط محدوده ثبتنام مدارس بیان کرد: با توجه به الزام رعایت طرح آدرس، شهرداری در قبال تأمین سرویس دانشآموزانی که هنگام ثبتنام این طرح را رعایت نکردهاند، تعهدی نخواهد داشت.
ولیزاده همچنین گفت: تأمین سرویس برای دانشآموزان بدمسیر و تکمسیر نیز به دلیل ضرورت تکمیل ظرفیت خودرو، در تعهد شهرداری نیست و خانوادهها باید هنگام ثبت درخواست به این موضوع توجه داشته باشند.
شرکتهای متخلف تا حذف از چرخه سرویس جریمه میشوند
مدیر پروژه سرویس مدارس شیراز بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکتهای ارائهدهنده خدمات تأکید کرد و افزود: در صورت انجام ندادن تعهدات، شرکتها با اخطار کتبی و جریمه مواجه میشوند و در صورت تکرار تخلف، برخورد تا مرحله حذف شرکت از فعالیت سرویس مدارس در همان سال ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد شرکتها در ارزیابی و تخصیص سهمیه سال آینده نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت.
ولیزاده در پایان تأکید کرد: استفاده از دانشآموزانی که در سامانه سرویس مدارس ثبت نشدهاند ممنوع است و در صورت احراز تخلف، ممکن است سایر سرویسهای راننده نیز از وی گرفته شود.
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