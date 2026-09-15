تداوم الگوی فعلی تغذیه در دانشگاهها؛ اجرای پایلوت در مهر و بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان امور دانشجویان، هشتاد و چهارمین نشست معاونان دانشجویی و معاونان اداری–مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور، صبح امروز با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، مهندس حجتی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان، دکتر اللهیاری معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل و جمعی از مدیران این سازمان، بهصورت حضوری و برخط در سالن جلسات سازمان امور دانشجویان برگزار شد.
دکتر حبیبا در این نشست با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، هدف از برگزاری این نشست را هماندیشی و تبادل نقطهنظرات با معاونان دانشگاهها درباره مسائل پیشرو به ویژه موضوع تغذیه دانشجویی و تغییرات انجام گرفته در اجرای طرح نوین تغذیه عنوان کرد.
تداوم الگوی فعلی تغذیه؛ اجرای پایلوت طرح نوین در مهر و بهمن
رئیس سازمان امور دانشجویان درباره طرح الگوی نوین تغذیه اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور، دغدغههای مطرحشده از سوی شوراهای صنفی، دانشجویان و سازمانهای نظارتی و نیز به دلیل شرایط بهوجودآمده پس از جنگ دوازدهروزه، اجرای تمام و کمال طرح نوین تغذیه به دلیل مهیا نبودن برخی شرایط لازم فعلا به تعویق افتاده است؛ بنابراین در سال تحصیلی جدید، الگوی تغذیه سابق همچنان به قوت خود باقی است و دانشجویان مطابق روال گذشته، بهصورت هفتگی غذا رزرو میکنند، سهم خود را میپردازند و با استفاده از سامانه تشخیص چهره در سلفسرویسها از غذای خود استفاده میکنند.
وی افزود: امیدواریم در صورت مهیا شدن شرایط، طرح نوین تغذیه در ترم تحصیلی پیش رو و از مهر تا بهمن ماه به صورت پایلوت و آزمایشی در دانشگاههای داوطلب اجرا شود و در صورت حصول نتایج مطلوب، تعمیم یابد.
سقف سهم دانشجو در تغذیه تا پایان سال ۱۴۰۵، ۳۵ هزار تومان
دکتر حبیبا با یادآوری دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر حسین سیماییصراف مبنی بر توجه به شرایط اقتصادی و گرانی در جامعه، تصریح کرد: مصوب شد سهم پرداختی دانشجویان برای غذاهای گران قیمت تا پایان ۱۴۰۵ از ۳۵ هزار تومان فراتر نرود و مابقی هزینهها از محل یارانه دولت به دانشگاهها پرداخت شود.
وی همچنین به اقدامات پیش از آغاز سال تحصیلی در حوزه خوابگاهها اشاره کرد و گفت: طی نامهای به روسای دانشگاهها تأکید شده امور ضروری همچون سمپاشی، رنگآمیزی و تعمیرات جزئی پیش از اسکان دانشجویان بهطور کامل انجام شود تا دانشجویان با طیب خاطر از رفاهیات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
تسویه بدهی پیمانکاران تغذیه با تزریق ۳.۵ همت
دکتر حبیبا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بدهی دانشگاهها به پیمانکاران تغذیه در سنوات گذشته، تصریح کرد: خبر خوب برای دانشگاه ها این است که خوشبختانه با تدبیر دولت، تخصیص اعتبار ۳.۵ همت انجام و به خزانهداری کل کشور اعلام شده است و این بدهی طی روزهای آینده به حساب دانشگاهها واریز میشود تا بدهی پیمانکاران به صفر برسد و آنان با خاطری آسوده و با کیفیت مطلوب، خدمترسانی به دانشجویان را در سال تحصیلی جدید آغاز کنند.
امضای تفاهمنامه سهجانبه برای تضمین اعتبارات تغذیه
وی همچنین به نشست مشترک اخیر با حضور رئیسجمهور، وزیر علوم، رئیس سازمان برنامه و بودجه و خزانهدار کل کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست تفاهمنامه سهجانبهای به امضا رسید که فرآیند تخصیص و پرداخت بهموقع اعتبارات تغذیه را تضمین میکند و از بروز نگرانیهای مالی جلوگیری خواهد کرد.
بهروزرسانی اطلاعات سامانه «پامتک»؛ الزامی برای خدمترسانی بدون وقفه
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به افزایش حجم دادههای سامانه پامتک از ۵ میلیون رکورد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ میلیون رکورد در حال حاضر، اظهار داشت: بهروزرسانی دقیق اطلاعات آموزشی و اسامی دانشجویان از سوی معاونتهای آموزشی دانشگاهها، نقطه قوت این سامانه است؛ بنابراین باید از درج صحیح کدملی و وضعیت تحصیلی دانشجویان اطمینان حاصل شود تا خدماتدهی بدون وقفه انجام گیرد.
در پایان حبیبا ضمن تقدیر و تشکر فراوان از تلاشهای شبانهروزی معاونان و مدیران دانشجویی و نیز معاونان و مدیران اداری– مالی دانشگاهها که بار اصلی اجرایی سازی طرح تغذیه و بخش عمده ای از طرح بازگشایی دانشگاهها را بر دوش دارند، ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید با همت و درایت معاونان و مدیران دانشگاه در حوزه های مختلف دانشجویی، آموزشی، پژوهشی فرهنگی و اداری و مالی، با موفقیت و کمترین چالش و هرچه باشکوه تر و درخور دانشجویان سرافراز کشور عزیزمان آغاز شود.
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